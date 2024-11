Wanda Nara “è incinta di L-Gante”: Icardi torna in Argentina, caos

La trasmissione argentina LAM ha lanciato una bomba di cronaca rosa, assicurando che Wanda Nara sarebbe incinta del nuovo fidanzato, il rapper L-Gante. L’ex marito della showgirl, Mauro Icardi, non appena avrebbe appreso la notizia, sarebbe partito da Istanbul (vive in Turchia da tempo essendo sotto ingaggio con il Galatasaray), direzione Buenos Aires, per avere un confronto con l’ex moglie. La situazione sarebbe a dir poco caotica secondo i media sudamericani. Soltanto pochi giorni fa, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, attraverso un video social, ha di fatto ufficializzato la relazione con il cantante.

La giornalista argentina Yanina Latorre ha spiegato di aver sentito personalmente L-Gante, il quale gli avrebbe confidato che Wanda Nara starebbe affrontando una nuova gravidanza. “Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre”, le parole di Latorre. I diretti interessati, per il momento, hanno evitato ogni tipo di commento sulla faccenda, preferendo rimanere in religioso silenzio.

Sempre secondo quanto rivelato dai media argentini, della questione relativa alla dolce attesa, sarebbe stato informato anche Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter avrebbe reagito con assoluto stupore alla notizia, decidendo di fiondarsi all’aeroporto di Istanbul per volare a Buenos Aires, città in cui dimora Wanda Nara. Il calciatore mirerebbe ad avere un confronto diretto con la showgirl.

Le rivelazioni su Icardi di Pepe Ochoa

Per quel che riguarda il ritorno in patria dell’attaccante, ha parlato il giornalista Pepe Ochoa nel corso del programma LAM: “Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero”.

Pochi giorni fa Wanda ha postato delle chat intrattenute di recente con l’ex marito. Dai messaggi è emerso che lui non si è mai rassegnato alla fine del matrimonio. Laddove fosse confermata la dolce attesa dell’ex, sarebbe costretto probabilmente ad alzare bandiera bianca e a farsene una ragione.

Prima che la Nara ufficializzasse il legame con il rapper, erano già uscite voci di un loro presunto flirt. Le prime indiscrezioni risalgono addirittura al 2022, quando la conduttrice aveva lasciato il tetto coniugale dopo aver scoperto i tradimenti dell’allora marito. C’era poi stata la ricucitura matrimoniale, con i problemi di coppia che sembrava che fossero stati messi alle spalle. Invece nei mesi scorsi è arrivata la separazione, probabilmente definitiva.