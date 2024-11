Wanda Nara umilia Icardi, fuori le chat: “Ti amo, voglio stare con te”

Continua la storia infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Negli ultimi anni, la loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi e continui tira e molla, culminati negli eventi inaspettati delle ultime settimane. Dopo aver annunciato l’intenzione di separarsi da Icardi e il riavvicinamento con il rapper L-Gante, con cui aveva già avuto un flirt in passato, la showgirl argentina era poi riapparsa nuovamente al fianco del calciatore. Meno di un mese fa, Icardi è volato in Argentina per vedere le loro figlie, finendo per condividere foto a letto insieme a Wanda, riaccendendo i gossip sulla coppia.

Ma anche quest’ennesimo ritorno di fiamma è stato breve. Nel giro di pochi giorni, infatti, Wanda Nara è tornata tra le braccia di L-Gante, ufficializzando definitivamente la loro relazione. I due si sono mostrati sui social scambiandosi baci e dichiarazioni d’amore, arrivando persino a dirsi “Ti amo”. Attualmente, la conduttrice argentina e il rapper si trovano insieme in Brasile e, solo poche ore fa, hanno fatto una diretta su Instagram, apparendo felici e innamorati.

Nel frattempo, però, per Icardi sono arrivate brutte notizie: durante la partita di Europa League contro il Tottenham, ha subito un grave infortunio al ginocchio destro. Gli esami clinici hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore, mettendo fine alla sua stagione calcistica. In seguito a quest’incidente, molti hanno iniziato a criticare Wanda Nara, accusandola di non essere stata accanto al padre delle sue figlie in un momento così difficile e di aver preferito divertirsi con il nuovo fidanzato.

Al che, la vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle non ha affatto gradito queste critiche e ha deciso di pubblicare una chat privata con Icardi, dove mostra un messaggio in cui offre il proprio supporto all’ex marito:

Mauro mi dispiace molto per quello che ti è successo, quel ginocchio ti faceva male da tempo. Ora è passato, guarisci e per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, conta su di me, i migliori sono a Roma. Non esitare a prenderti cura di te con i migliori dottori e il recupero è importante, andrà tutto bene. Dimmi in cosa posso aiutarti, conta su di me.

Nella chat, però, Wanda ha ben pensato di lasciare visibile anche il messaggio precedente inviatole presumibilmente qualche giorno prima da Icardi. Nel messaggio, il calciatore le dichiara il suo amore, affermando di voler tornare insieme a lei, senza però ricevere alcuna risposta dall’argentina fino al momento dell’incidente:

Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in tutti questi anni e nessuno ci ha mai regalato nulla… apprezza te stesso, valorizzaci e lasciaci essere felici. Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre!

Ad ogni modo, Wanda Nara sembra ormai ferma nella sua decisione, proseguendo felicemente la sua storia d’amore con L-Gante, pur non facendo mancare il suo sostengo a Mauro Icardi.