Wanda Nara e Mauro Icardi, possibile riavvicinamento: indizi social

Potrebbero esserci delle novità per la coppia composta da Wanda Nara ed il calciatore Mauro Icardi. La loro storia d’amore è stata caratterizzata da alti e bassi tanto che nell’ultimo periodo la showgirl argentina aveva annunciato di volere la separazione dallo sportivo. Inoltre Nara si è recentemente mostrata in compagnia del rapper L-Gante, altro elemento che confermava la loro rottura. Le ultime foto condivise dai due sui social, tuttavia, lascerebbero pensare ad un improvviso riavvicinamento fra loro. Capiamo meglio il motivo.

Gli indizi social

La storia d’amore tra Wanda Nara ed il calciatore Mauro Icardi continua ad appassionare. Sembra esserci difatti un nuovo inedito capitolo. Solo qualche mese fa i due avevano annunciato la loro separazione e la showgirl argentina aveva pubblicato una foto in cui baciava il rapper L-Gante, lasciando pensare quindi ad un suo coinvolgimento sentimentale con quest’ultimo, poi smentito dal diretto interessato. Nelle ultime ore qualcosa ha lasciato invece supporre un possibile riavvicinamento tra Wanda e Mauro. Quest’ultimo è difatti volato in Argentina per stare in compagnia delle sue figlie e ha condiviso sui social diversi scatti che lo mostrano anche in compagnia di Nara.

Nelle foto pubblicate dal calciatore i due si mostrano nuovamente vicini ed affiatati. Con loro ci sono anche le figlie ed il bassotto della coppia. Fin qui sembrerebbe che la coppia si sia riavvicinata per il bene della propria famiglia, tuttavia è stato un altro scatto condiviso sempre da Icardi ad aver acceso i gossip. La scorsa notte, difatti, lo sportivo ha pubblicato una foto a letto dove sembrerebbe essere proprio in compagnia di Wanda Nara! L’immagine appare molto scura e sfocata, tuttavia la showgirl sembrerebbe essere appoggiata proprio sul petto di Mauro.

Altro indizio che lascerebbe pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due è la didascalia che il calciatore ha aggiunto alla foto e che recita:

Per te che leggi, per lui, per lei, per te, per loro, per tutti… vi auguro la buonanotte.

Il messaggio è molto probabilmente rivolto a coloro che hanno speculato sulla loro separazione. Che i due siano quindi tornati insieme? In fondo non sarebbe la prima volta che la coppia sorprende i suoi fan con un riavvicinamento improvviso.