Cremonini e Giorgia Cardinaletti, colpo di scena: è finita, i motivi

The end tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Questo almeno è ciò che assicura Chi Magazine. Il settimanale ha rivelato che la relazione tra il cantautore bolognese e il mezzo busto del Tg1 è giunta al capolinea. I due si erano legati sentimentalmente circa un anno e mezzo fa. Una love story vissuta nell’assoluto riserbo. D’altra parte sia lei sia lui sono sempre stati inclini a vivere il loro privato in modo ‘blindato’ e lontano da occhi indiscreti. Qualche paparazzata, però, in questi diciotto mesi c’è stata. A un certo punto Cesare e Giorgia hanno anche smesso di ‘nascondersi’, anche se mai hanno rilasciato interviste di coppia e mai hanno ufficializzato in grande stile la loro unione. Unione che ora sarebbe giunta al capolinea.

I motivi della rottura? Sempre Chi Magazine fa sapere che non ci sono cause particolari e gravi che hanno portato la giornalista e il musicista a dirsi addio. “Non c’entrano carriere o terzi incomodi”, ha aggiunto il settimanale. Insomma, le strade si sono divise come capita in molti casi: non è accaduto niente di eclatante, semplicemente le cose iniziano e finiscono. Alcune prima, alcune dopo. La loro relazione sarebbe terminata dopo un anno e mezzo. Naturalmente, da parte dei diretti interessati non è giunto alcun annuncio. E senza dubbio non arriverà nemmeno in futuro, almeno a giudicare il riserbo con cui hanno portato avanti la loro storia.

Nel frattempo Cesare Cremonini continua a dedicarsi ai suoi progetti musicali mentre la Cardinaletti continua ad essere uno dei volti di punta dell’informazione di Rai1. La giornalista è stata a lungo impegnata durante il periodo del Covid a narrare le cronache quotidiane della pandemia. Nel gennaio 2022 ha poi ottenuto la guida del programma di approfondimento giornalistico Via delle storie, in onda nella seconda serata del lunedì su Rai 1. Dal giugno dello stesso anno il grande salto al Tg1, dove attualmente conduce l’edizione delle ore 20, la più seguita dell’intera giornata. Da segnalare inoltre che il 20 marzo del 2024 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, il Premio Bartolo d’oro dell’Università degli Studi di Perugia.