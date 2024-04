Cremonini-Cardinaletti allo scoperto: ecco la prima foto insieme

Cesare Cremonini non si nasconde più. Dopo innumerevoli rumors e paparazzate che confermavano le indiscrezioni, ora spunta la prima foto ufficiale sui social: il cantante ha una storia d’amore con Giorgia Cardinaletti. I due non avevano mai smentito le voci della presunta relazione e anzi, negli scorsi mesi, la giornalista aveva confessato di essere stata in vacanza a Londra con lui. Fino a ieri mancava però uno scatto social che li ritraesse insieme. Ora è arrivato anche se a pubblicarlo non sono stati né l’uno né l’altra.

Dopo la fine della love story con Martina, possiamo proprio dire che Cesare Cremonini non ha perso tempo. Risalgono infatti all’aprile del 2023 i primi retroscena sulla possibile liaison amorosa tra il cantautore bolognese e Giorgia Cardinaletti. Già al tempo la coppia aveva scelto di tacere sulla questione, mantenendo un profilo basso.

Le foto dei paparazzi però parlavano chiaro: più volte i due sono stati visti insieme in atteggiamenti intimi e hanno passato anche le vacanze insieme. A conferma dei rumors poi, c’erano alcuni post condivisi dall’uno e dall’altra in cui sembrava che si trovassero contemporaneamente negli stessi luoghi.

Insomma, senza farne troppo mistero, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non si sono nascosti ma hanno fin da subito scelto di non mostrare esplicitamente la loro storia in pubblico. Forse proprio per questo allora, quando poco più di un mese fa la giornalista era stata ospite di Riccardo Rossi su Rai Uno, aveva tranquillamente raccontato del suo viaggio a Londra in compagnia del cantante.

La foto pubblicata da Francesca Sofia Novello

Ora i due sembrano più affiatati che mai, e abbiamo finalmente una foto ufficiale che lo conferma. A pubblicarla è Francesca Sofia Novello, moglie di Valentino Rossi. In occasione della WEC di Imola dove il motociclista si è piazzato secondo, Cremonini e Cardinaletti sono andati all’ippodromo per tifare il loro amico.

La coppia e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il traguardo di Rossi insieme e la modella ha deciso di condividere su Instagram un post celebrativo della giornata. Il carosello di foto ritrae i momenti più significativi della giornata e, in uno scatto in particolare, possiamo finalmente vedere insieme Cesare e Giorgia.

La giornalista del Tg1 e il cantante appaiono abbracciati in una foto di gruppo insieme a Valentino Rossi, sua moglie e altri amici. Nonostante i due non siano soli, nella foto è comunque possibile percepire il feeling che c’è all’interno della coppia che, con questo post, esce ufficialmente allo scoperto.