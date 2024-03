Cesare Cremonini-Giorgia Cardinaletti: arriva la conferma di lei

Cesare Cremonini è innamorato. Dopo la fine della storia con Martina Maggiore, la scintilla nel cuore del cantante è scoccata grazie all’incontro con Giorgia Cardinaletti. I due non avevano mai confermato di essere una coppia. Ora, per la prima volta, la giornalista Rai parla di lui a I Vinili di… .

Galeotto fu lo studio del Tg1: Cesare Cremonini fu ospite del telegiornale Rai nel settembre del 2022 e la sintonia con la conduttrice Giorgia Cardinaletti da subito era sembrata palpabile. Da quel momento follow, like e indiscrezioni si sono susseguiti nel tempo.

Dapprima, Chi fece trapelare un retroscena in cui svelava che il nuovo amore del cantautore bolognese era una nota giornalista Rai, poi le foto su Instagram scattate nello stesso luogo avevano fatto insospettire i fan.

Cesare Cremonini però, ha deciso di mantenere il riserbo sulla presunta storia d’amore, arrivata dopo la fine del legame con la giovane Martina Maggiore. Nonostante le paparazzate che vedevano l’artista bolognese e il volto di punta del Tg1 molto vicini, la conferma della relazione tra i due non è mai arrivata in maniera ufficiale.

Addirittura c’è chi quest’estate pensava che la love story tra il cantante e la giornalista fosse giunta al termine, ancora prima di uscire allo scoperto. Poi, di nuovo la conferma della loro vicinanza al concerto di Calcutta lo scorso dicembre.

Ora, nell’ultima puntata di I Vinili di… condotto da Giampaolo Rossi, la protagonista è stata proprio Giorgia Cardinaletti.

La bella conduttrice del Tg1, durante la lunga intervista accompagnata dalla musica dei 33 giri più significativi della sua vita, si è lasciata scappare una conferma della relazione con Cesare Cremonini.

Dopo aver riprodotto Love Of My Life dei Queen, la giornalista ha parlato del suo ultimo viaggio a Londra, in cui ha raccontato di aver visitato una mostra dedicata a Freddie Mercury. Giampaolo Rossi ha allora chiesto il motivo per cui la Cardinaletti si trovasse nella capitale inglese, pensando fosse legato ai funerali della Regina Elisabetta II. Giorgia invece l’ha stupito rispondendo:

Io ero a Londra con Cesare

La giornalista ha poi continuato aggiungendo che il Cesare di cui parla è proprio Cremonini, che è un grande appassionato dell’iconica band inglese. Rossi ha allora ironizzato sulle parole della Cardinaletti, chiedendo “ma papà lo sa?” e il volto del Tg1 ha annuito. Questa sembra quindi essere una conferma a tutti gli effetti della relazione sentimentale tra il cantautore e la conduttrice. Conferma che arriva a distanza di circa un anno e mezzo dai primi rumors della love story dell’inedita coppia.