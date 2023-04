Il riservatissimo Cesare Cremonini, secondo uno spiffero di Chi Magazine, starebbe frequentando un noto volto Rai. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica “Chicche di Gossip”, scrive che il cantautore bolognese, archiviata definitivamente la love story con Martina Maggiore (a lei aveva dedicato il brano “Giovane stupida”), si starebbe frequentando con una delle giornaliste più quotate e affascinanti della Tv di Stato. Di chi si tratta? Questo non è dato saperlo al momento. Chi Magazine aggiunge che la relazione è sbocciata da poco e che Cremonini e la sua presunta nuova fiamma stiano mantenendo il più stretto riserbo sulla vicenda sentimentale.

Come poc’anzi accennato, è invece naufragata la storia, durata circa due anni e mezzo, tra l’artista e la giovane Martina Maggiore. A confermarlo è stata la stessa ragazza nei mesi scorsi, tramite un post Instagram in cui spiegò di aver azzerato i rapporti con l’ex e di non avere più contatti con lui. Le cause che hanno portato la love story su un binario morto non sono mai state chiarite a livello pubblico dai diretti interessati. Quel che è certo è che la fine della relazione non è stata indolore per Martina che ha sottolineato di essere rimasta parecchio ferita per come si è conclusa la love story.

Le fidanzate di Cesare Cremonini

Cremonini è sempre stato particolarmente riservato circa la sua vita sentimentale e privata. Le notizie sui suoi affari di cuore sono infatti poche. Quel che si sa con certezza è che in passato ha avuto una storia con la cantante Malika Ayane. La canzone “Hello” ha preso ispirazione proprio dalla love story. I due sono stati insieme dal 2009 al 2011. Dopo essersi lasciati hanno mantenuto un rapporto di amicizia.

Secondo alcuni rumors, che però non sono mai stati confermati, Cremonini avrebbe avuto una liaison anche con l’ex velina di ‘Striscia la notizia’ Ludovica Frasca. Successivamente, ha conosciuto Martina Maggiore, giovane studentessa dell’università di Bologna con la quale è rimasto legato circa due anni e mezzo. Ora si mormora di un ‘approccio’ con una giornalista Rai…