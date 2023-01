A distanza di mesi, Martina Maggiore è tornata a parlare della lunga storia vissuta con il cantante Cesare Cremonini. Il loro amore è nato nel 2019, nonostante i 18 anni in meno di lei. Una notevole differenza d’età che aveva ispirato la canzone a lei dedicata, “Giovane e stupida”. Poi, lo scorso giugno, dopo due anni e mezzo di relazione, è arrivata improvvisamente la rottura.

In ritorno da un viaggio in Africa, la Maggiore ha deciso di rispondere su Instagram ai numerosi quesiti dei suoi seguaci. “Stai raggiungendo Cesare?”, ha chiesto un utente. Al che, la giovane studentessa ha voluto chiarire una volta per tutte il suo attuale rapporto con l’ex leader dei Lunapop:

Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento quindi non so dove sia.

Dunque i rapporti oggi sono azzerati, nonostante il presunto ritorno di fiamma ad agosto, la storia tra i due è definitivamente naufragata mesi fa, come ha affermato la 25enne. Una fine, la loro, non affatto semplice. La stessa Martina, tempo fa, aveva pubblicato una storia con delle corna in cui alludeva a presunti tradimenti: “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”. Addirittura, secondo le indiscrezioni, l’autore della canzone “Poetica” avrebbe tradito la sua ex fidanzata con la migliore amica di lei, Benedetta.

Aldilà delle voci, nessuno dei diretti interessati ha mai confermato questo rumor. Ma le ultime dichiarazioni della romagnola sono apparse come la conferma di un risvolto burrascoso di un amore, per lei, indimenticabile:

Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante ma che purtroppo mi ha ferita molto.

Lo stesso Cremonini, durante un’intervista a “Il Corriere della Sera” dello scorso settembre, aveva implicitamente ammesso di essere stato egli stesso a decidere di chiudere la relazione. “Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”, erano state le sue parole, dopo aver affermato di sentire particolarmente la mancanza di un amore nella sua vita.

Insomma, basta alle domande su un possibile ritorno e basta identificarla come “la ex di”. Le parole di Martina sono state più che chiare: “Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ‘ex’ di”.

Gli amori di Cesare Cremonini

Il famoso cantautore è sempre stato particolarmente riservato circa la sua vita privata e, per questo, sono veramente poche le notizie relative al suo passato amoroso. La sua storia più conosciuta è quella avuta con la cantante Malika Ayane, dalla quale è nata la famosa canzone “Hello”. I due sono stati insieme dal 2009 al 2011, ma mantengono ancora ad oggi una solida amicizia.

Secondo alcuni rumors mai confermati, Cremonini avrebbe avuto una relazione con l’ex velina di ‘Striscia la notizia’ Ludovica Frasca. Successivamente, il 42enne bolognese ha avuto una storia d’amore di 2 anni e mezzo con Martina Maggiore, giovane studentessa dell’università di Bologna.

Ad oggi, Cesare è single e dichiara di sentire “un’assenza spaventosa”. Nonostante ciò, ammette di riuscire a sopperire alla solitudine grazie al calore del suo pubblico, che gli ha regalato un successo senza precedenti nel suo ultimo tour.