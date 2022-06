Cremonini, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Tutti abbiamo un paio di corna”

The end, la love story tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è giunta al capolinea nei giorni scorsi. Il gossip nostrano non ha dubbi sul fatto che la relazione sentimentale tra la ragazza e il cantante bolognese sia evaporata. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram. The Pipol Gossip ha aggiunto che la giovane, di recente, ha portato via le sue cose dalla villa dell’ex frontman dei Lunapop. I diretti interessati non hanno confermato la notizia ma nemmeno l’hanno smentita. Nulla si sa sulle cause che hanno portato la storia su un binario morto. Nelle ultime ore, però, Martina ha fatto campeggiare su Instagram una Story assai curiosa. Ha parlato di “corna”.

L’ex fidanzata di Cesare Cremonini e la fotografia delle corna

In particolare, la Maggiore ha pubblicato sui social l’immagine di un paio di corna e una frase relativa ai tradimenti: “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”. A chi si è riferita la ragazza? Per caso, ha voluto comunicare che dietro alla fine della love story con il cantautore ci sia una questione di tradimenti? Chissà… Certo la puntualità con la quale Martina ha scelto di postare un simile contenuto lascia in sospeso parecchi interrogativi e stimola non poche congetture.

Per il momento, la Maggiore non ha aggiunto nulla più. Anche Cremonini è una tomba. Non una novità: il musicista, da sempre, è molto riservato circa il suo privato e difficilmente commenta i pettegolezzi e le voci relativi alla sua vita sentimentale su cui ci sono scarsissime notizie. Si sa che è stato fidanzato dal 2009 al 2011 con la collega Malika Ayane, con la quale oggi condivide un bel rapporto di amicizia e di stima.

Negli anni scorsi si è poi mormorato di un presunto flirt che avrebbe avuto con l’ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca. Sulla liaison, però, non è giunta alcuna conferma ed è calato il silenzio. Infine ecco la love story con Martina Maggiore. Quando si sono conosciuti, lei, originaria di Rimini e di 19 anni più giovane rispetto al musicista bolognese, era una studentessa.