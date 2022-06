Cesare Cremonini e Martina si sono lasciati davvero. Quelle di qualche giorno fa potrebbero non essere solo voci di paese, perché anche oggi è spuntato fuori un gossip sulla rottura fra i due. Cremonini sta riempiendo gli stati di tutta Italia in queste settimane e a quanto pare lo sta facendo con il cuore libero. Almeno ufficialmente, se sono o meno già finiti i sentimenti da parte sua non è cosa nota. Fatto sta che potrebbe essere naufragata la storia d’amore con Martina, in modo definitivo.

Non molte settimane fa, precisamente nei primi giorni di giugno, si è diffusa la voce in cui si parlava di crisi per Cremonini e Martina. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, la coppia sembrava unita e inseparabile. Secondo le prime indiscrezioni, in tutta Bologna cominciava a diffondersi il pettegolezzo sulla vita sentimentale del cantante. Passando di persona in persona, in città sempre più gente è venuta a sapere della fine della relazione del cantante.

A distanza di qualche giorno è arrivata un’ulteriore conferma. Stavolta è stato il profilo Instagram Pipol a parlare della rottura tra Cesare Cremonini e Martina. Stando agli ultimi gossip, tra i due sarebbe definitivamente finita e le voci della crisi sono non solo confermate, ma di più. La crisi, di cui si è parlato anche per alcuni indizi sui social, avrebbe portato alla fine della storia. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram già da un po’, e questo è stato uno degli indizi che hanno dato il via al gossip.

Sempre Pipol ha fatto sapere che Cesare Cremonini e Martina non vivrebbero già più insieme. Dopo due anni e mezzo insieme, le loro strade si sarebbero già separate del tutto. Alcune fonti hanno confermato la rottura e rivelato che Martina avrebbe già portato via le sue cose dalla villa di Cesare, nel bolognese. Il gossip non è stato ancora confermato dai diretti interessati, ma di sicuro non distrarrà il cantante in queste magiche serate in cui è in concerto. Arriverà qualche intervista al termine del tour?