Cesare Cremonini, fulmine a ciel sereno: la fidanzata non c’è più, il gossip

Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore sarebbero in crisi. A rivelarlo è il settimanale OGGI in edicola il 2 giugno 2022, che ha dedicato un trafiletto proprio alla storia d’amore del cantante 42enne. Ecco cosa starebbe succedendo tra l’ex membro dei Lùnapop e la compagna, più giovane di lui di 17 anni.

La love story tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore, a quanto pare, sta al momento attraversando un momento molto delicato. Secondo il settimanale OGGI i due si sarebbero addirittura detti addio, almeno per ora. Le voci sulla fine della loro relazione si susseguono sempre più e si starebbero diffondendo in tutta Bologna, città natale del cantante. In ogni caso potrebbe trattarsi di una semplice crisi passeggera, un grosso litigio che ha portato ad un allontanamento soltanto temporaneo.

Resta da vedere se i due risolveranno le vere o presunte incomprensioni che sono sorte all’interno del loro rapporto o meno. Da parte dei diretti interessati non è giunto alcun comunicato ufficiale o commento a proposito. Ciò non sorprende visto che la coppia è sempre stata molto discreta e lontana dalle luci dei riflettori.

L’unica cosa che fa pensare ad una effettiva crisi tra Cesare e Martina è la descrizione di una foto che la 25enne ha postato proprio ieri, 1 giugno 2022, sul suo profilo Instagram. “Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare”, ha scritto la ragazza sotto uno scatto che la vede sorridere a 32 denti. Queste parole hanno l’aria di essere scritte da qualcuno che sta effettivamente attraversando un periodo non proprio facile e sta provando a tirarsi su.

Anche due giorni fa la Maggiore ha affidato i suoi pensieri a Instagram, sfogandosi a proposito di “momenti no”, e di cose che si interrompono sul più bello. Si tratta solo di riflessioni e tormenti interiori della 25enne o di un momento di sconforto dovuto alla crisi con Cremonini? Al momento non ci è dato saperlo. Da parte del 42enne, invece, c’è silenzio stampa.

Cesare e Martina, 25enne originaria di Rimini che studia a Bologna, stanno insieme dall’inizio del 2019. I due hanno vissuto insieme durante il periodo del lockdown del marzo 2020, approfittando per conoscersi meglio. La coppia, dopo la quarantena, è apparsa più affiatata che mai.