Cesare Cremonini è ancora fidanzato con Martina: come è andata la quarantena tra i due

La quarantena da Coronavirus ha messo alla prova tante coppie. C’è chi ha avuto più di qualche difficoltà e chi invece ha capito di essere in perfetta sintonia. In questa seconda categoria rientrano Cesare Cremonini e la fidanzata Martina. Insieme da poco ma già molto affiatati tanto che la convivenza forzata non si è rivelata un problema. Anzi, grazie al lockdown il cantautore ha capito che Martina è la donna della sua vita e lo ha dichiarato pubblicamente nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Due mesi insieme, 24 su 24, ha rafforzato il legame e chissà che in futuro il rapporto non si concretizzi con progetti più importanti come matrimonio e figli…

La dichiarazione d’amore di Cesare Cremonini per la fidanzata Martina

“Stando con lei 24 ore su 24 è come se avessimo vissuto insieme 12 anni. È servito a capire che stiamo bene insieme”, ha ammesso Cesare Cremonini. “Con questo stop ho messo in ordine la mia vita dopo un periodo in cui c’è stata la morte di mio padre e i 40 anni. Ho ristrutturato me stesso. Anche nella vita professionale. Per me esiste un pre e post Coronavirus. Questo è un nuovo tempo della mia vita. Inizia tutto adesso”, ha aggiunto l’ex leader dei Lunapop.

Martina: chi è l’ultima fidanzata di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è fidanzato dal 2019 con Martina, una ragazza di Rimini che studia a Bologna (città natale del cantante) e che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. La ragazza ha solo 21 anni. A Martina Cesare ha dedicato la canzone Giovane stupida.