Cesare Cremonini intervista a Vanity Fair: le dichiarazioni prima dei 40 anni

Cesare Cremonini si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, nel numero in edicola da mercoledì 6 novembre. L’ex leader dei Lunapop è in una fase importante della sua vita: il prossimo marzo compirà 40 anni, di recente ha perso il padre e ha trovato una nuova fidanzata. Tanti cambiamenti che non spaventano il cantante ma che sicuramente hanno lasciato il segno. Sia privatamente sia professionalmente: il prossimo 29 novembre uscirà il Best of di Cremonini con tutti i suoi più grandi successi musicali insieme a sei nuovi brani inediti. Il prossimo anno, poi, Cesare, sarà in tour negli stadi più importanti in Italia.

Le parole di Cesare Cremonini sul padre scomparso

“Sto per compiere quarant’anni e sarei un bugiardo se dicessi che non è una cosa su cui sto riflettendo. Circa un mese fa ho perso mio padre e mentre mi occupavo di quelle disgustose faccende che si impossessano del quadro quando se ne va una persona che ami, mi sono distratto totalmente dal mio percorso. A un tratto mi sono voltato indietro per ricercare la riva, la riva che mi aveva sempre fornito le coordinate per orientarmi e non sono più riuscito a metterla a fuoco. Non c’era più. E con lei i ricordi”, ha ammesso Cesare Cremonini a Vanity Fair. “Quando è morto mio padre la parola paura ha assunto un significato molto più chiaro rispetto a prima. Dopo tanti anni di autosufficienza emotiva mi sono trovato improvvisamente nella condizione di non avere la più pallida idea di come si affrontasse qualcosa di totalmente nuovo: il lutto. È stata la prima volta negli ultimi venti anni in cui ho avuto davvero paura di qualcosa”, ha aggiunto.

La collanina di Cesare Cremonini apparteneva al padre

“In passato mi sono sempre preoccupato di dover difendere la mia famiglia dal mio ruolo pubblico, per esempio, ma ora forse non ce n’è più bisogno. Ho spezzato le catene più antiche e mi è restata questa: una bellissima catenina d’oro del 1920. Era quella che papà portava sempre al collo. Adesso la tocco e lo sento vicino”, ha puntualizzato Cesare Cremonini, che da qualche mese ha ritrovato l’amore. E a proposito della foto pubblicata su Instagram con la nuova fidanzata l’artista ha chiarito: “Fa parte del gioco. Un mio caro amico, prendendomi in giro, mi aveva provocato: “Tu sei molto riservato perché in realtà sei geloso” e io ribattevo con un senso di protezione: “Non voglio che qualcuno paghi per i miei errori e che prenda critiche che investirebbero me”. Per verificare l’ipotesi, ho dato retta all’amico. Alla fine però credo sia meglio non mettere fotografie personali sui social“.