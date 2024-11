Maria De Filippi rinuncia all’eredità di Costanzo: il vero motivo

Durante un intervento in radio nella puntata di Password, programma di RTL 102.5, Maria De Filippi ha rivelato il vero motivo dietro la sua decisione di rinunciare all’eredità di Maurizio Costanzo. Nello specifico la conduttrice di Canale 5 ha smentito alcune voci diffusesi sul suo conto, relative proprio ai beni lasciati dal suo defunto marito.

Maria De Filippi è stata ospite ai microfoni di Password, programma di radio RTL 102.5. La conduttrice di Amici e Uomini E Donne è intervenuta in collegamento telefonico nel corso dell’intervista in studio a Kekko Silvestre, cantante dei Modà, il quale ha annunciato il suo ritorno sulle scene con un concerto allo stadio San Siro di Milano. De Filippi ha dapprima commentato la notizia con grande gioia, poi si è soffermata sulle difficoltà che gli artisti possono incontrare durante il loro percorso. Nello specifico si è soffermata sul rapporto che i giovani possono avere con i social, mettendo in guardia gli ascoltatori circa le insidie che il web può nascondere. A riguardo ha raccontato anche un’esperienza personale legata all’eredità di suo marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi sull’eredità di Maurizio Costanzo

Maria è stata recentemente protagonista di alcune notizie false secondo le quali lei avrebbe sottratto l’eredità a suo figlio e a quelli di Costanzo. A riguardo la conduttrice ci ha tenuto a precisare come, invece, avesse rinunciato all’eredità del defunto marito proprio a favore di suo figlio e dei figli di Maurizio. Ha quindi smentito queste voci circolate sul suo conto. De Filippi ha anche rivelato di aver querelato la persona che ha diffuso tale notizia e di essersi meravigliata della sua età, in quanto era una persona adulta. Inoltre ha aggiunto di essersi arrabbiata parecchio per l’accaduto e di aver pensato inizialmente di parlarne in televisione ma di averci successivamente ripensato per non dargli visibilità. Riguardo ai social, invece, la conduttrice ha sottolineato come siano da un lato belli perché permettono a tutti di esprimersi liberamente ma come non si debba mai mancare di rispetto agli altri.

Di seguito le parole precise di Maria De Filippi durante il suo intervento a Password su RTL 102.5:

Un giorno mi sono imbattuta in un tizio di anche una certa età, che secondo me avrà sui 65 anni, che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle su di me.

E ancora:

Ho pensato di querelarlo, dico la verità, e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi non sono tanto le palle che dice con quotidianità personali, quanto ad un certo punto ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio. Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che dice questo sui social mi ha fatto ribollire il sangue.

L’intervista si è poi nuovamente incentrata sul ritorno dei Modà e Maria ha promesso a Kekko di rivedersi presto.