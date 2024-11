Modà, il ritorno a San Siro 2025 dopo lo stop di Kekko: l’annuncio

Conosciuto da tutti come Kekko dei Modà, il cantante di una delle band più apprezzate degli anni Duemila ha fatto un annuncio sorprendente durante la diretta radiofonica di RTL 102.5.

Un’emozione dietro l’altra, qualcosa di inaspettato, ma soprattutto qualcosa che i fan del noto gruppo musicale aspettava da tempo. In diretta a Password con Fulvio Giuliani, Cecilia Songini e Nicoletta Deponti, Kekko Silvestre ha parlato dei prossimi progetti e ha letteralmente spiazzato tutti. “Qui è iniziato tutto”, esordisce il cantante, poi parte il primo brano in scaletta. Subito dopo, è questione di pochissimi minuti, Kekko fa il suo annuncio in diretta, preceduto da un abbraccio con Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5, lo stesso che lo ha scoperto e successivamente lanciato.

Kekko dei Modà annuncia il ritorno sul palco: prossima tappa San Siro

Le parole del cantante dei Modà non lasciano spazio a interpretazioni alcune e pongono i riflettori solo su un sentimento: la gioia. Ecco che cosa ha detto Kekko in diretta e ospite di Password:

Il 12 giugno 2025 ci sarà La Notte dei Romantici allo Stadio San Siro, e la voce mi trema solo a pensarci. Sarà l’unica data del 2025. Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante. Fu l’ultima cosa che facemmo insieme a Lorenzo Suraci, e trovarci ora di nuovo insieme è qualcosa di davvero romantico.

Un luogo definito “sacro” da moltissimi artisti italiani, una sorta di sogno della vita, meta di realizzazione artistica e simbolo di grandezza in tutte le sue sfumature possibili. Ecco, Kekko Silvestre oggi è pronto a tornare su quel palco, spinto dalla voglia di fare e dall’immenso desiderio di coinvolgere tutto il pubblico.

I Modà tornano a San Siro: quando escono i biglietti del concerto

I biglietti per il grande evento de La Notte dei Romantici in cui i Modà torneranno a sorpresa allo Stadio San Siro usciranno in prevendita a partire da venerdì 15 novembre 2024. L’orario annunciato sono le 14:00, quindi se avete intenzione di vedere Kekko e la sua band, questa è la vostra grande occasione.

Kekko Silvestre e lo stop musicale a causa della depressione: che cosa era successo

Tornare a San Siro significa tanto per i Modà, ma significa moltissimo soprattutto per Kekko, frontman della band. Il cantante, infatti, aveva raccontato di avere lottato per anni contro la depressione, la stessa che lo ha portato ad allontanarsi dal panorama musicale per tutto questo tempo. Non aveva capito subito di essere depresso, gli ci è voluto un po’ di tempo e una diagnosi tra le mani:

Il 29 aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe. Pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione […]