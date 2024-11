Chiara Ferragni e Fedez, esce l’accordo: niente assegni, è tregua?

Ci è voluto un bel po’ di tempo, ma pare che, finalmente, l’ex coppia Chiara Ferragni e Fedez sia giunta a un accordo definitivo. Il divorzio è ormai ufficiale, il sogno di rivederli insieme completamente svanito, ma ora a prevalere è almeno la “serenità” trovata tra i due, specialmente se si guardano le questioni più delicate, come i figli.

Questo accordo, attesissimo, altro non è che il preludio al divorzio definitivo che, dicono, arriverà tra circa sei mesi. “Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio” – hanno dichiarato pubblicamente gli avvocati dei due. Una volta per tutte sarà tutto finito e non ci saranno più ipotesi alcune, pensieri, voci di corridoio e rumors spesso poco attendibili. Sarà tutto scritto, sarà tutto, finalmente, concluso.

Tra le questioni più spinose dell’accordo quella relativa al “destino” di Leone e Vittoria è forse la più chiacchierata. Già in passato, se bene ricordiamo, era circolata la voce secondo la quale Chiara avrebbe chiesto all’ex Fedez di versarle un assegno di mantenimento mensile proprio per i figli (circa 20.000 euro al mese). Ecco, l’accordo finale smentisce, pare, tutto questo: il rapper milanese non verserà alcun assegno di mantenimenti ai figli e all’imprenditrice digitale, perfettamente in grado di provvedere a tutto il necessario dei bambini con le sue sole forze. Tuttavia, ci sono piccole postille per quello che concerne i piccoli di casa: con chi staranno e quando?

Fedez e Ferragni, Leone e Vittoria: l’accordo parla chiaro

L’accordo tra l’influencer e il rapper prevede un quadro piuttosto preciso. Leone e Vittoria, infatti, staranno con entrambi i genitori più o meno per gli stessi periodi e in questo lasso di tempo o Chiara, o Fedez, a seconda del momento, provvederanno al loro mantenimento. C’è di più, perché Fedez ha confermato un dettaglio già richiesto in precedenza: sarà lui a pagare di sua sponte le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive di entrambi i bambini.

Una decisione sana, una decisione comune quando si tratta di divorzi e minori. Si punta a non fare pesare né all’uno, né all’altra, la mancanza di un quadro di famiglia coeso com’è stato prima del Caso del Pandoro.

Sull’esposizione dei figli, invece, era stata l’avvocata di Ferragni, Daniela Missaglia, a dire la sua. La legale, infatti, aveva ammesso in precedenza di avere sposato “la linea del Garante della privacy di non esporre i minori”. Oggi, con questo accordo, pare che qualcosa sia cambiato: per pubblicare sui canali social contenuti relativi ai figli i genitori dovranno chiedersi in modo reciproco una sorta di autorizzazione. Scelta più che condivisibile, sebbene finora non sia stato esattamente così.

Un altro capitolo pare essere stato finalmente chiuso: che sia giunta la tregua? Niente più frecciatine social, niente più revenge song e allusioni? Certo è che Fedez e Ferragni rimarranno sempre una delle coppie più controverse (e seguite, benché se ne dica) del mondo social, e non solo.