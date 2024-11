Daniela Missaglia, l’avvocata di Ferragni, punge: “Fedez scorretto”

Si chiama Daniela Missaglia ed è l’avvocata divorzista a cui Chiara Ferragni si è rivolta per darle in mano la gestione del suo divorzio da Fedez. È lei che attualmente sta gestendo tutte le carte del caso ed è lei che, seppure senza nome e cognome, è stata citata (o forse dovremmo dire “dissata”) proprio dal rapper nel suo ultimo brano, Allucinazione Collettiva.

L’avvocata, intervistata da Corriere della Sera, si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto forti, anche sull’ormai ex marito della nota influencer. Il verso incriminato a cui Missaglia si riferisce recita così: “Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio“. Un riferimento non proprio velato e quasi scontato, dato che è sempre stata lei la professionista selezionata da Chiara. La reazione al dissing, però, rimane composta e lucida: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino a oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”. Un dissing palese, una frecciata all’ex moglie, una situazione tuttora complessa, specialmente se si pensa ai figli Leone e Vittoria.

L’avvocata di Chiara Ferragni sull’esposizione social dei figli

Daniela Missaglia ha poi passato in rassegna la questione relativa ai figli dell’ex coppia Fedez-Ferragni: continuamente esposti durante la relazione, improvvisamente allontanati dai social dopo la separazione. “Si è subito raggiunto un accordo” – ha dichiarato. Tuttavia, lei personalmente ritiene che si debbano tenere lontani i minori dal mondo virtuale, perché contesto potenzialmente nocivo. Dall’altra parte, e riferendosi al caso specifico della sua assistita, conferma che se prima del divorzio Fedez e Chiara erano concordi sul modus operandi nell’esporre i figli, questo cambio repentino di impostazione risulta un po’ strumentale.

Sull’imprenditrice digitale ha speso invece parole positive e ha sottolineato quanto Chiara, nel momento in cui ha scelto di rivolgersi a lei, avesse bisogno di delucidazioni, ma soprattutto di sostegno e di supporto, oltre che di risposte, naturalmente. Una donna che Missaglia definisce “semplice ed educata“, volta soprattutto alla tutela dei figli, il suo primo pensiero. Tra Daniela e Chiara, quindi, sarebbe nato un vero e proprio rapporto di fiducia, tuttora vivo.

Daniela Missaglia su Corona e Nina Moric, ma anche su Buffon

L’avvocata divorzista di Chiara Ferragni non è assolutamente nuova al mondo dei vip. Prima di seguire la separazione tra il rapper e l’influencer, infatti, Daniela Missaglia ha seguito il famosissimo caso riguardante Nina Moric e Fabrizio Corona, ma anche quello tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Sulla prima coppia l’avvocata ricorda il periodo turbolento, dato che Fabrizio entrava e usciva dal carcere e lei, avvocata di Nina, ha ammesso che quel caso fu particolarmente “faticoso”. Un ricordo fatto di fotografi e paparazzi e un tentativo finito male di evitarli: “Fu imbarazzante scoprire poi che Corona era arrivato in udienza con una penna con una telecamera nascosta”, ha aggiunto con grande trasparenza.

Su Gigi Buffon, suo assistito durante la separazione da Alena Seredova, Daniela Missaglia ha speso parole positive, ma anche qualche consiglio: “Non consiglio mai ai clienti di firmare un accordo che diventa un cappio al collo”. A quanto pare l’ex portiere della Juventus ai tempi fu particolarmente “generoso”, tanto da farle rivedere l’accordo e renderlo, come ha detto proprio l’avvocata “equilibrato”.

Insomma, la carriera di Daniela Missaglia è ricca di esperienze e casi anche internazionali (sapevate che anche Naomi Campbell si è appoggiata al suo studio?), ma oggi è protagonista di una delle vicende più chiacchierate dello showbiz. Talmente chiacchierata da diventare parte del dissing di Fedez: come finirà?