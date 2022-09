Se ne è andata a 96 anni la Regina Elisabetta II: il mondo, poco dopo le 19.30 di giovedì 8 settembre, si è fermato per omaggiare la sovrana britannica. Il trono passa ora a Carlo III. “God save the King”, ha iniziato a risuonare dopo oltre 70 anni.

A proposito della scomparsa di Queen Elizabeth. Naturalmente, tra milioni di messaggi social di cordoglio, non poteva mancare qualche intervento borderline. Ci ha pensato Alessandro Gassmann ad accendere le polemiche su Twitter con un cinguettio discutibile. Un suo cinguettio ha scatenato il caos: “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip”. Non era meglio tacere?

Si è conclusa la 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia. Ovviamente non sono mancate le polemiche per le solite comparsate degli influencer. A beccarsi una infinita pioggia di critiche sono stati Giorgia Soleri e la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La prima, dopo aver detto in tempi non sospetti di trovare noioso il cinema, si è presentata sul red carpet per sponsorizzare un brand (scontato dire che è stata travolta dai biasimi); i secondi sono stati protagonisti di una pacchiana proposta nuziale che ha praticamente provocato la stizza di tutti. “Fenomeni da baraccone”, ha tuonato l’attore Alessio Vassallo. Amen.

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti non stanno più assieme. I due, che hanno condiviso una relazione lunga ben 18 anni, hanno troncato. A confermarlo è stato proprio il direttore di Chi Magazine.

A proposito di Signorini: il conduttore del GF Vip ha chiuso il giallo relativo alla gravidanza di Aurora Ramazzotti, raccontando che la ragazza è davvero in dolce attesa ma che il pancino non c’è perché non ha ancora superato il terzo mese.

Emma Marrone piange la morte di papà Rosario, venuto a mancare dopo aver lottato contro la leucemia.

Problemi di salute anche per Daniele Bossari che ha confidato di aver dovuto affrontare un cancro alla gola che lo ha costretto a duri mesi di radioterapia e chemioterapia.

Pamela Prati torna al GF Vip, ora è ufficiale. La showgirl, dopo lo scandalo Mark Caltagirone, cerca il rilancio. Non resta che preparare i popcorn. Se ne vedranno e sentiranno delle belle.

Elodie e Iannone stanno insieme? Dopo varie paparazzate, la cantante è uscita allo scoperto per metà, dicendo che il centauro è una persona che le piace. Insomma, si è oltre l’amicizia. Chissà come si svilupperà la frequentazione.

Brutto incidente per Donatella Milani che, a causa di un cane, si è procurata dei danni seri. Ne avrà almeno per un mese, ma, fortunatamente, il peggio è stato evitato