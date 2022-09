Gossip rovente, protagonisti Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. La cantante e il pilota, nelle scorse settimane, sono stati pizzicati in diverse occasioni insieme: prima al mare, in Sardegna, poi a Lugano, città svizzera in cui dimora il centauro. C’è in corso una frequentazione? Pare proprio di sì. La stessa ex allieva di Amici di Maria De Filippi, nella giornata di ieri, ha confermato che Iannone è una persona che le piace. Dall’altro lato ha frenato, spiegando che per il momento non ci sono aspettative né da parte sua né da parte del motociclista. “Se dovesse fiorire, fiorirà”, ha chiosato in riferimento a una eventuale love story. Tradotto: la Di Patrizi si vede con lo sportivo ma è alle ‘battute iniziali’ quindi non resta che attendere di capire se il rapporto evolverà in qualcosa di ‘serio’ oppure no.

Parallelamente al mormorio levatosi attorno alla musicista e a Iannone, se ne è sollevato un secondo che ha coinvolto Belen Rodriguez. Qualcuno ha fatto circolare la voce che la showgirl argentina avrebbe nutrito una certa gelosia nei confronti della cantante, manifestando privatamente del fastidio. Cosa c’è di vero? Praticamente nulla.

Qualcuno aveva sussurrato che da quando era trapelata la voce del flirt tra la Di Patrizi e il centauro, la modella sudamericana aveva smesso di piazzare like agli scatti social di Elodie. Come si diceva, nulla di vero. Infatti Belen, nelle scorse ore, ha pigiato ‘Mi piace’ a una foto dell’artista relativa alla sua sfilata sul red carpet di Venezia. Per farla breve: la Rodriguez non è infastidita dalla liaison e continua a nutrire stima nei confronti di Elodie. Caso chiuso, casomai fosse stato realmente aperto.

Belen Rodriguez e i rapporti con Iannone oggi

Dopo aver chiuso con Iannone, Belen si era rituffata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino. Qualcosa andò storto e si legò poi ad Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì, nel luglio 2021. A fine anno l’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale della modella: addio a Spinalbese ed ennesimo ritorno di fiamma con De Martino, con cui oggi è affiatata e serena.

I rapporti attuali tra la showgirl e Iannone sono buoni, nonostante la relazione non abbia funzionato. Ogni volta che la Rodriguez ha parlato dello sportivo, lo ha fatto usando parole di stima e rispetto.