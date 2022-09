Donatella Milani ha avuto un incidente d’auto. A renderlo noto è stata la cantante stessa, che ha condiviso sui social un suo scatto dopo l’incidente. Si trova in ospedale al momento e pare che ne avrà per un bel po’, purtroppo. L’impatto è stato molto forte e spaventoso, lei sta bene ma ci sono comunque conseguenze. La convalescenza sarà abbastanza lunga, ma ciò che conta è stare bene e poter raccontare quanto le è successo.

Il racconto dell’ex concorrente di Ora o Mai Più è arrivato su Instagram stamattina, 7 settembre 2022, ma non si sa quando è avvenuto. Donatella Milani ha raccontato l’incidente oggi dopo aver riflettuto sulla eventualità di renderlo pubblico o meno. Era indecisa, ha ammesso, non sapeva se pubblicare o meno questa notizia. O almeno era indecisa sulla foto, in cui è stesa sul letto dell’ospedale e indossa il collare. Si può ben notare anche la flebo al braccio. Insomma, se l’è cavata così e non ha fatto menzione di ulteriori conseguenze. Non ha parlato di fratture, ferite profonde o altro di simile.

L’incidente di Donatella Milani è stato causato da un cane: “Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane”. Non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alle dinamiche. Per quanto riguarda la convalescenza, invece, ha spiegato che si rimetterà del tutto tra circa un mese: adesso dovrà restare così per almeno un mese, ha precisato. Tuttavia si ritiene comunque fortunata, visto che può raccontare quanto le è accaduto.

Se alla fine ha deciso di pubblicare la foto in cui indossa il collare ed è in ospedale è perché spera di ricevere un po’ di compagnia in questi giorni d’ospedale. Non a caso nel post su Instagram ha scritto di aver deciso di pubblicare la foto nonostante l’indecisione perché magari ricevere i commenti e un saluto da chi la segue le sarebbe stato di conforto. E il conforto è arrivato: ci sono già tantissimi commenti di supporto e di affetto per Donatella Milani dopo l’incidente. Magari aggiornerà nei prossimi giorni i fan sulle sue condizioni.