Donatella Milani: “Ho pensato di denunciare Ora o mai più”

Donatella Milani dopo Ora o mai più: le dichiarazioni a Spy

Donatella Milani era pronta a denunciare la produzione di Ora o mai più dopo la polemica scoppiata con Donatella Rettore. La cantante lo ha confessato al settimanale Spy, al quale ha rilasciato un’intervista dopo la fine del programma tv condotto da Amadeus e ideato da Carlo Conti. “Il consenso in realtà non me l’hanno chiesto (per il fuori onda in cui criticava la Rettore, ndr). Potrei anche denunciarli. Non lo nego, quando ho visto in onda quel filmato, la prima cosa che ho pensato è stata quella di chiamare un avvocato”, ha detto l’autrice di Su di noi e Volevo dirti. La polemica con la Rettore è però chiusa: come rivelato già a Vieni da me qualche giorno fa, Coach e Allieva si sono abbracciate durante una pubblicità della finale. “Ci siamo abbracciate durante la pubblicità, ci siamo commosse entrambe”, ha assicurato la Milani.

Donatella Milani si candida per un reality show di Canale 5

“Sono fumantina, ma non sono una stratega, perché se lo fossi avrei avuto l’herpes da stress per questa situazione? Forse avrei fatto ben altro e ci avrei marciato sopra”, ha spiegato Donatella Milani. Che dopo l’esperienza a Ora o mai più potrebbe partecipare a un reality show di Canale 5. “Grande Fratello Vip? Forse sì. Sicuramente farei l’Isola dei Famosi“, ha chiarito la cantautrice.

Donatella Milani e la dipendenza dal fumo

“Da quando mia madre è morta, anziché smettere di fumare ho aumentato. A volte ho avuto delle défaillance dovute proprio al fumo: non fa bene alle corde vocali”, ha aggiunto Donatella Milani.