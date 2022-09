Daniele Bossari: “Ho avuto un tumore alla gola”

Il conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta della malattia che gli ha cambiato la vita

Drammatica e inaspettata confessione di Daniele Bossari. Con un lungo post su Instagram il conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta della malattia che gli ha cambiato la vita. Il 47enne ha raccontato di aver lottato di recente contro un tumore alla gola e di essersi sottoposto a duri mesi di radioterapia e chemioterapia, che l’hanno provato parecchio sia fisicamente sia mentalmente.

Daniele Bossari su Instagram ha rivelato di aver vissuto un momento davvero complicato:

“Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando”

Daniele Bossari ha spiegato che l’amore è stato di grande aiuto nell’affrontare tutto quello che gli è capitato. L’amore della moglie Filippa Lagerback, della figlia diciottenne Stella e di altri parenti e amici stretti. A Bossari non è mai mancato affetto e sostegno. Proprio Filippa e Stella hanno voluto commentare il lungo post social dell’ex gieffino con l’emoticon del cuore. Una famiglia più unita e forte che mai nonostante le intemperie della vita.

Il messaggio di Daniele Bossari sul tumore

Daniele Bossari ha poi ringraziato i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano e ha promesso ai suoi fan che svelerà inediti dettagli prossimamente:

“Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova”

Le reazioni degli altri personaggi famosi

Il messaggio di Daniele Bossari ha lasciato tutti senza parole. In passato il presentatore ha dovuto fare i conti con l’alcolismo: una brutta pagina della sua vita che per anni l’ha tormentato e ha messo in rischio il suo rapporto con Filippa Lagerback. Ora il tumore alla gola, che ha portato ad un percorso non facile da compiere.

Lo sa bene Samantha De Grenet, che ha commentato il post di Bossari conoscendo certe sensazioni ed emozioni. La conduttrice, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto a che fare con un tumore al seno. Tra i vari commenti pure quelli di Lodovica Comello e Craig Warwick.

Tanti fan, invece, hanno finalmente capito l’assenza di Daniele Bossari sui social network e in tv: il 47enne ha dovuto affrontare la battaglia più importante della sua esistenza.