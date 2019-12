Bossari e GF Vip: cosa gli dissero Filippa e Battiato prima di entrare

Bossari in confidenza. Il conduttore e il GF Vip, quello che non ha svelato: cosa gli dissero Filippa e Franco Battiato prima di entrare. Il libro? Come ha reagito la figlia Stella dopo averlo letto

Daniele Bossari non dimentica. Il conduttore, dopo aver vissuto un periodo buio umano e professionale, è riuscito a ritrovarsi (un cammino descritto nel recente libro autobiografico ‘La faccia nascosta della luce’). Fondamentale per la sua rinascita è stata anche la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, che non solo lo ha incoronato vincitore ma gli ha pure fatto trovare la forza per chiedere la mano della compagna dopo anni di fidanzamento. Tutto in mondovisione e tutto verissimo, come lui stesso ha tenuto a precisare nell’intervista rilasciata al magazine Chi. Daniele ha poi svelato altri aneddoti riguardanti la sua esperienza nel programma Mediaset, rivelando per la prima volta che cosa le dissero Filippa e il ‘Maestro’ Franco Battiato prima di varcare la celebre porta rossa di Cinecittà.

“GF Vip? Mi sono fatto sbranare come mi aveva detto Battiato.”

“La proposta a Filippa? È stato spiazzante anche per me, l’all-in dell’all-in. Lei, prima di entrare, mi aveva dato una foto con tre parole scritte dietro: ‘Fiero, leggero, divertito’. È un mantra che mi ripeto ancora oggi”, confida Daniele che spiega che lui, negli anni, al fianco della Lagerback, è maturato. Lei, invece, no. E per un semplice motivo: “Non ne ha mai avuto bisogno. Era, è sempre stata ed è grande.” Bossari confessa anche che cosa gli disse Franco Battiato prima del suo ingresso al GF Vip: “Da una parte c’era un’idea di un rilancio, lo fai per riguadagnare popolarità, per i soldi, ma certo… Ma soprattutto io volevo affrontare quei mostri là. Lì, sul serio, mi sono fatto sbranare come mi aveva detto Battiato.”

Le lacrime di Stella dopo aver letto il libro: “Ha capito che si può parlare di qualsiasi cosa”

Sempre in merito al GF Vip Daniele ha dichiarato: “Non volevo farlo. Mi stavo riprendendo, ma ero ancora debole, fisicamente e mentalmente. Ero convinto che sarei rimasto nella Casa per tre giorni”. Le cose sono andate in un altro modo. Addirittura ha chiesto in sposa Filippa. “Non era finzione, era un gioco serissimo, era vita vera”, assicura. Infine Daniele torna a parlare della sua autobiografia che ha dei passaggi assai ‘tosti’. “Filippa è stata la prima a leggere la prima bozza. Il mio libro contiene molte cose che non sapeva. È stato un pugno nello stomaco anche per lei, ma non abbiamo avuto bisogno di dirci molto. Ci amiamo e mi ha permesso di pubblicarlo”. E la figlia Stella di 16 anni? Cosa pensa? “Lo ha letto nella sua versione finale. Piangeva, ma ha capito che si può parlare di qualsiasi cosa e che tutto si può risolvere.”