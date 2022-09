Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip, Eliana: “Presto la verità”

Pamela Prati riparte dalla settima edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è tra i concorrenti del programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre. Per l’amica di Valeria Marini si tratta di un ritorno nella Casa più spiata d’Italia, dove era già stata protagonista nel 2016. All’epoca la sua permanenza era durata solo qualche settimana: a causa di alcuni problemi di claustrofobia, che l’hanno spinta a violare le regole del gioco, la Prati è stata squalificata.

Ora, a 63 anni, Pamela Prati è pronta a rimettersi in discussione nel bunker di Cinecittà. Soprattutto dopo lo scandalo Mark Caltagirone che ha travolto la sua carriera e la sua vita privata. Le finte nozze con l’uomo del mistero, che in realtà non è mai esistito, hanno scatenato un vero e proprio terremoto sul piccolo schermo. A tal proposito non è mancato un commento di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela, che ha preso le distanza dalla Prati dopo che la vicenda è finita in Tribunale.

In seguito all’annuncio dell’ingresso di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7, avvenuto sulle pagine del settimanale Chi, Eliana Michelazzo ha voluto condividere un importante messaggio su Instagram:

“Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”

Perché hanno litigato Pamela Prati e Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo, ex manager e migliore amica di Pamela Prati, era stata coinvolta insieme alla collega Pamela Perricciolo nel caso Mark Caltagirone. In un primo momento la Michelazzo – che in passato aveva partecipato pure a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice – aveva sostenuto che la relazione tra Mark e la Prati fosse vera, fino a quando ha vuotato il sacco, parlando di teatrino organizzato, un modo per tornare davanti alle telecamere e dare linfa vitale alla carriera dell’ex modella sarda.

Affermazioni che hanno spezzato il sodalizio artistico e privato tra Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La concorrente del GF Vip ha più volte assicurato di non aver organizzato nulla di sua spontanea volontà e di essere stata truffata da terze persone che, tramite i social network, si sono prese gioco della sua sensibilità e fragilità. Ora che entrerà di nuovo al GF Vip verranno a galla altri dettagli scomodi?