Pamela Prati, grave lutto: è morto il nipote, straziante annuncio sui social

Lutto per Pamela Prati: è morto suo nipote. Lo ha annunciato lei stessa, in prima persona, pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram. Insieme al messaggio ha postato anche una foto del giovane nipote, scomparso prematuramente. Nello scatto lui sorride e sembra essere al timone di una barca; di sicuro un momento molto felice ed è così che lo ricorderà la sua famiglia. Pamela Prati è devastata dal dolore, come tutta la famiglia, per questa grave perdita.

Anche tra le stories ha salutato suo nipote: “Oggi te ne sei andato per sempre”. E ancora: “Siamo devastati dal dolore”. Però è sulla bacheca di Instagram che si è lasciata andare di più, scrivendo un messaggio d’addio al nipote. Tante belle parole, piene di tristezza e dolore ma anche di amore. E poi tanti cuori rossi spezzati e mani congiunte, forse per indicare una preghiera. Ha esordito scrivendo di non trovare le parole per esprimere il dolore per questa perdita.

“Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro, mia sorella vivrà a stento senza di te”, ha aggiunto ancora. Come giustamente ha osservato la stessa Prati, non è naturale che una madre debba seppellire un figlio: non è così che dovrebbe andare, ma purtroppo accade. Il nipote di Pamela Prati morto aveva ancora una vita davanti a sé, come si legge ancora nel messaggio della showgirl. E ha concluso così: “Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”.

Sotto al post della morte del nipote di Pamela Prati ci sono tanti commenti di cordoglio e di affetto. Anche persone note come Manila Nazzaro e Laura Chiatti non hanno fatto mancare il loro sostegno. L’ex del Bagaglino inoltre non ha specificato di quale delle sue sorelle si tratti. Ne ha tre: Caterina, Maria e Sebastiana. Non si sa dunque quale delle tre oggi si ritrovi ad affrontare questo assurdo e devastante lutto. Così come non è chiaro se il giovane sia venuto a mancare all’improvviso oppure dopo aver combattuto una malattia. Magari nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma non è estremamente necessario: è giusto in momenti come questi mettere da parte la curiosità e rispettare il dolore di una famiglia che sta affrontando una perdita tanto dolorosa.