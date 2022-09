Alfonso Signorini torna single dopo 18 anni: è finita col fidanzato

By

Alfonso Signorini non è più fidanzato. È stato il diretto interessato ad annunciarlo in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dopo diciotto anni si è conclusa la storia d’amore più importante della vita del giornalista e conduttore, pronto a tornare in tv con la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è stato il compagno storico di Alfonso Signorini? Paolo Galimberti, classe 1968, imprenditore e politico, con un passato da senatore. Una relazione vissuta sempre nel massimo riserbo e tenuta al riparo da gossip e indiscrezioni. Il direttore di Chi ha spiegato il motivo per il quale il rapporto si è concluso:

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”

In poche parole dopo tanti anni è venuto meno l’amore e la complicità tra Alfonso Signorini e il suo fidanzato. Oggi il giornalista è single ma innamorato di un’altra persona, la cui identità è al momento avvolta nel mistero:

“Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”

Alfonso Signorini ha precisato che è una persona che non fa parte della sua sfera lavorativa. “Non frequento il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito”, ha precisato il 58enne.

Signorini ha poi ricordato il periodo in cui ha convissuto con una donna: per cinque anni è stato accanto a Laura. Tempo fa l’ha incontrata in Puglia con Paolo: lei era con il marito, l’istruttore di tennis con il quale l’aveva tradito. A quanto pare la signora è ancora convinta che Alfonso sia eterosessuale.

Alfonso Signorini e le curiosità su Chi

Nella lunga intervista Alfonso Signorini ha ammesso di essere molto legato al suo Chi, che ormai dirige da sedici anni. Ha inoltre confessato che la recente copertina con la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata la più venduta dell’anno 2022 fino ad oggi. “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”, ha precisato.

Il suo record personale di Chi è datato però 2005, con la copertina del matrimonio tra Anna Falchi e l’imprenditore Stefano Ricucci: ben 800mila copie vendute.

Lo scoop di cui Alfio è più orgoglioso è però quello del bacio tra Pavarotti e Nicoletta Mantovani: un milione e 600mila copie esaurite in tre giorni. Un servizio che ha poi fatto il giro del mondo data la popolarità internazionale del tenore, di cui Signorini era amico ed estimatore.