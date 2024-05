Iannone nero, ex di Eros mamma, Clizia on fire: 10 chicche di gossip

Si mormora che Michelle Hunziker frequenti in gran segreto un uomo legato al settore dell’alta moda. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha sussurrato di aver saputo che i due si vedrebbero fuori Milano, in luoghi ben appartati, per mantenere massimo riserbo. Gli incontri andrebbero avanti da circa un mese.

Fedez e Ludovica Di Gresy, giovane dell’alta borghesia milanese stanno insieme? I due sono stati paparazzati insieme e si è creduto che ci fosse del tenero. Il rapper, intervenuto a “La Zanzara”, ha smentito, spiegando che si è fatto una risata dopo aver letto le notizie gossippare sulla faccenda.

Melissa Satta e Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis, fanno sul serio. I due piccioncini sono stati pizzicati da Chi Magazine a Forte dei Marmi. Si sussurra di un weekend romantico…

A proposito di Giulia De Lellis: con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, pare che stia facendo sul serio. Nei giorni scorsi lei ha partecipato a un pasto con alcuni familiari di lui. La coppia fa passi da gigante…

Ivana Mrazova, dopo anni di ‘singletudine’, si sarebbe fidanzata. Dopo la love story con Luca Onestini pare che si sia legata a un misterioso uomo americano.

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti con il quale ha avuto due figli, è diventata mamma per la terza volta. Il neo papà è naturalmente il suo attuale compagno, William Djoko, deejay e producer olandese. La coppia ha accolta una bimba chiamata Ariela Wilhelmina. Ed Eros come ha preso il fatto? Nessuna dichiarazione pubblica, ma in più occasioni il cantante ha raccontato di essere in ottimi rapporti con l’ex e di voler per lei tutto il bene possibile. Dunque anche lui sarà contento.

Clizia Incorvaia ha confermato di aver avuto un flirt con Scamarcio, testimone di nozze del suo ex marito Francesco Sarcina. Dall’altro lato, però, ha specificato di non aver mai tradito il musicista in quanto la liaison l’avrebbe avuta a matrimonio ormai concluso.

Angelica Donati si sposerà tra poco con Fabio Borghese, che ha già 3 figli da precedenti nozze e 20 anni più della compagna. Si era sussurrato che mamma Milly Carlucci fosse contraria alle nozze. Intervista da Chi Magazine la conduttrice ha invece detto di essere contentissima per la figlia.

Al concerto Una Nessuna Centomila, Elodie e Tananai hanno fatto un duetto spaziale, infarcito di sguardi intensi e infuocati. Si sussurra che Andrea Iannone sia stato investito da un’ondata di gelosia e che fosse ‘nero’…

A Uomini e Donne era da un po’ che non scoppiava uno scandaluccio con i fiocchi. Ci ha pensato Mario Cusitore a dare fuoco alle polveri. Si è scoperto che l’uomo ha mentito alla trasmissione e a Ida Platano. Come è finita? Con la inevitabile cacciata con annessa figuraccia.