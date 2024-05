Milly Carlucci, figlia sposa un uomo con 3 figli: reazione della madre

La figlia di Milly Carlucci si sposa. Nessun veto quindi da parte della madre, come invece era stato sussurrato da Dagospia nelle scorse settimane. Angelica Donati si unirà in matrimonio al compagno Fabio Borghese. Lei 38 anni, lui 58 e già presente in passato nelle pagine di cronaca rosa (ha avuto una love story con Claudia Gerini e una relazione con Yvonne Sciò). La conduttrice di Ballando con le Stelle, intervistata da Chi Magazine, ha dichiarato di essere felice delle nozze in arrivo e che sicuramente il giorno del lieto evento sarà travolta dalle emozioni e dalle lacrime.

“Io sono una molto emotiva. Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta”. Così Milly nel lo spiegare il perché in tv appare sempre tutta d’un pezzo. Nel privato la musica è diversa. Non si cura, giustamente, di far emergere la propria commozione: “In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò”.

La Carlucci ha aggiunto di essere molto emozionata per la primogenita (ha anche un altro figlio, Patrick, nato anche lui dal matrimonio con il marito Angelo Donati). In particolare ha raccontato che quando non è in uno studio televisivo non si deve preoccupare di vestire il ruolo della leader e che quindi può sciogliersi.

Spazio poi a un momento non facile attraversato in passato. Quando la figlia decise di andare a completare il percorso studi in Gran Bretagna, Milly visse tale situazione in modo molto apprensivo. Addirittura ha parlato di trauma e lutto: “Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi”.

Ora invece è un momento assolutamente diverso, in positivo. La conduttrice di Sulmona ha spiegato che la scelta di convolare a nozze di Angelica è naturalmente dipesa dalla convinzione di aver trovato “la persona giusta” e “che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia”. Come poc’anzi accennato, smentite le voci che volevano sia Milly Carlucci sia il marito Angelo Donati contrari al matrimonio della figlia.

Chi è Angelica Donati e chi è il futuro marito Fabio Borghese

Angelica Donati è una brillante imprenditrice e manager. Dal 2021 è presidente di Ance Giovani. Inoltre è stata nominata nel consiglio d’amministrazione di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. Le nozze con Fabio Borghese sono ormai imminenti. A giugno ci sarà la celebrazione. L’uomo è uno degli eredi della dinastia di Papa Paolo V ed è impegnato nel campo dell’ospitalità di lusso e lifestyle; è anche socio e consigliere di un resort.

Per Borghese non si tratta di prime nozze. È stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo, nipote di Marella Caracciolo Agnelli. Dalla relazione sono nati tre figli: Alessandro, Sofia e India. L’amore con Angelica è sbocciato circa due anni fa.