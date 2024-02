Figlia Milly Carlucci vuole sposarsi, mamma contraria: che grana

Angelica Krystle Donati pare che abbia intenzione di sposarsi, ma sembra che mamma Milly Carlucci e papà Angelo non sarebbero d’accordissimo. A riportare lo ‘spiffero’ è Dagospia che ha spiegato che la rampante manager classe 1986, figlia della nota conduttrice di Ballando con le Stelle, avrebbe scelto di convolare a nozze con il compagno Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo. Non tutti però sarebbero entusiasti di tale evento.

Angelica ha 37 anni, Borghese 58. L’uomo ha già alle spalle un matrimonio, con Jacaranda Falck Caracciolo, e ha tre figli. Sarà per la differenza d’età e per la prole che Milly e il marito non vedrebbero di buon occhio la questione del matrimonio? Borghese non è nuovissimo nel mondo della cronaca rosa. Ci è finito in passato per le relazioni sentimentali avute con le attrici Yvonne Sciò e Claudia Gerini.

Chi è Angelica Krystle Donati

Angelica ha scelto un percorso differente da quello della madre. Nata a Los Angeles nel 1986, si è successivamente laureata in Management alla London School of Economics (LSE). L’imprenditrice è specializzata in diversi settori come ad esempio il proptech e l’impatto della trasformazione digitale.

Il suo brillante percorso professionale l’ha portata a ricoprire cariche importanti: oltre a essere Presidente di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Giovani, fa parte del cda della Rete Elettrica nazionale Terna ed è responsabile sviluppo della Donati S.p.A., azienda di costruzioni specializzata in infrastrutture, edilizia e restauri.

In una recente intervista ha spiegato che, nonostante abbia deciso di non percorrere le orme materne, cioè quelle televisive, Milly Carlucci per lei è sempre stata un esempio da seguire in quanto considerata un chiaro modello di riferimento. In particolare ha dichiarato che la madre è stata per lei una fonte di ispirazione per la sua caparbietà, la sua determinazione e la sua voglia di indipendenza.

Inoltre ha aggiunto che Milly, pur essendo sempre stata molto impegnata sul fonte professionale, è stata una madre sempre presente, al pari del padre. Angelica ha anche un fratello minore, Patrick. Anche lui, come la sorella ha completato gli studi a Londra.