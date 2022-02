Milly Carlucci: “I miei figli sono tornati a vivere in Italia”

Lavoro duro e una famiglia solida: si può sintetizzare così la vita di Milly Carlucci. Grande lavoratrice, la conduttrice Rai può contare su un marito presente e amorevole. Il matrimonio con Angelo Donati, di professione ingegnere, va avanti felicemente dal 1985. La coppia ha due figli ormai grandi, Angelica e Patrick, che per un lungo periodo hanno vissuto all’estero, in Inghilterra.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Visto Milly Carlucci ha svelato che di recente i suoi ragazzi sono tornati in Italia. Una grande gioia per la bionda presentatrice, che ha sempre sofferto molto per la distanza con Angelica e Patrick. Ora i due, complice i rispettivi impegni di lavoro, hanno deciso di tornare a casa.

La figlia di Milly Carlucci oggi è diventata presidente dell’associazione nazionale dei giovani costruttori. Patrick, invece, ha mollato Londra – dove ha vissuto per molti anni – per lavorare nell’azienda del padre a Roma. “Sono molto in gamba e sono felice che abbiano trovato la propria strada”, ha dichiarato Milly.

La Carlucci ha inoltre rivelato che Angelica e Patrick, pur svolgendo dei lavori completamente differenti dal suo, la seguono con interesse in televisione. Spesso, quando è possibile, i figli di Milly si recano nello studio dei vari programmi che la 67enne conduce.

A tal proposito Milly Carlucci ha dichiarato:

“Sia i miei figli sia i loro amici mi danno sempre il loro parere sincero e io ne faccio sempre tesoro”

Anche Angelo Donati è un telespettatore attento: non si perde neppure un appuntamento della moglie sul piccolo schermo. Milly Carlucci ha definito il marito un osservatore speciale, grazie al suo giudizio riesce sempre a migliorarsi dietro le quinte.

Un amore riservato, vissuto nel massimo riserbo: in tanti anni di matrimonio mai un gossip, una malelingua o una critica sul conto di Milly Carlucci e Angelo Donati, che si sono sempre mostrati uniti e affiatati. Un amore vero, sincero, nato per caso, che ha cambiato la vita della padrona di casa di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

A proposito di questo ultimo programma Milly ha svelato una piccola curiosità: neppure il marito conosce i concorrenti della varie edizioni. La Carlucci ha fatto un patto di riservatezza con i suoi autori e neppure Angelo sa chi si nasconde dietro le varie maschere. Come gli altri spettatori Donati lo scopre di volta in volta, puntata dopo puntata.