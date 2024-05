Giulia De Lellis, con Del Bufalo fa sul serio: gli incontri in famiglia

Sembrano essere rimasti pochi dubbi sul fatto che Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo siano a tutti gli effetti una coppia. Qualche giorno fa, la De Lellis è stata ospite del podcast di Giulia Salemi, dove non ha fatto menzione del ragazzo o del suo presente amoroso. L’influencer ha semplicemente raccontato di essersi lasciata da poco e di non aver ancora trovato quella persona per cui sente vale la pena mettere al secondo posto ciò che la appassiona di più, ovvero il suo lavoro. Nonostante ciò, sono da settimane che circolano vari indizi sulla frequentazione con l’antiquario.

In realtà, sono stati proprio loro due ad uscire allo scoperto. Da tempo, ormai, Giano pubblica senza problemi foto di Giulia su Instagram e lo stesso fa l’influencer. Due settimane fa, poi, sono stati beccati direttamente insieme dal settimanale Chi, mentre uscivano abbracciati a fare la spesa. Alla luce di tutto ciò, l’unica cosa non chiara rimaneva il livello di serietà di questa relazione. Difatti, non avendo ancora fatto dichiarazione pubbliche, rimaneva il dubbio se Giulia e il fratello di Diana Del Bufalo si stessero semplicemente frequentando o se avessero iniziato una vera e propria storia seria.

Ebbene, ci ha pensato ancora una volta il settimanale Chi a togliere ogni dubbio. Nel numero del giornale uscito oggi, mercoledì 8 maggio, i paparazzi hanno beccato la De Lellis e Giano a pranzo insieme alla famiglia di lui. Nelle foto in questione, si vedono i due prima camminare mano nella mano per poi arrivare insieme a ad un ristorante di Ostia dove ad aspettarli ci sono la madre e il padre del volto di “Cash or Trash”: Dario Del Bufalo e Ornella Pratesi. Il pranzo sembra essere andato a gonfie vele, come si evince dai sorrisi di tutti e quattro.

Inoltre, al dito dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è comparso anche un misterioso anello. Si tratta di un regalo di Giano? Questo non si sa, ma pare ormai chiaro che la De Lellis faccia proprio sul serio con il fratello di Diana Del Bufalo.