Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, che coppia! Foto e retroscena

Non ci sono più dubbi, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono una coppia. A certificarlo sono le foto pubblicate da Chi Magazine, in edicola da mercoledì 24 aprile. Trovano così conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni che volevano l’influencer e il fratello dell’attrice Diana complici e vicini sentimentalmente. Il settimanale ha paparazzato la neonata coppia lo scorso weekend nei pressi del Castello della Cecchignola, a Roma, dove dimora il 36enne.

Le foto hanno immortalato De Lellis e Del Bufalo durante una giornata di semplice routine. In particolare sono stati pizzicati insieme a fare la spesa, felici e spensierati. I ben informati assicurano che la relazione vada avanti da qualche settimana. In effetti la complicità che emerge dagli scatti diffusi da Chi Magazine dimostra che la coppia c’è ed è affiatata. Lui è stato fotografato in pantaloncini e T-shirt, lei con una maxi maglia e un giubbotto di pelle oversize.

Già lo scorso 17 aprile Giano e Giulia sono stati avvistati entrambi a Venezia. Naturalmente la scorsa settimana la frequentazione era già cominciata. Si mormora che la love story potrebbe essere stata avviata circa due mesi fa.

Chi è Giano Del Bufalo e che lavoro fa

Giano è il fratello dell’attrice Diana. Nato a Roma, lavora come antiquario e ha preso parte anche alla trasmissione sul Nove Cash or Trash? con Paolo Conticini e altri protagonisti. Non si ha certezza di come sia scoccata la scintilla con la De Lellis. Non è da escludere l’ipotesi che il 36enne e l’influencer di Ostia possano aver avuto vissuto il primo approccio in qualche evento collaterale televisivo.

Quel che è certo è che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver visto naufragare la relazione con Carlo Gussalli Beretta, ha ritrovato conforto, affetto e amore in Giano.

Melissa Satta e Carlo Beretta insieme a Madrid

A proposito del rampollo bresciano Beretta: nelle scorse ore sempre Chi Magazine lo ha pizzicato in compagnia di Melissa Satta a Madrid. I due hanno 11 anni di differenza: l’ex velina di Striscia la Notizia ha 38 anni, l’imprenditore 27.