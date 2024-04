Melissa Satta ha ritrovato l’amore? Spuntano foto con Carlo Beretta

Chi ha lanciato lo scoop: Melissa Satta ha ritrovato l’amore e si tratta dell’ex di Giulia De Lellis, Carlo Beretta.

La coppia è stata paparazzata insieme a Madrid, non sono in atteggiamenti intimi ma cosa ci fanno insieme in Spagna? Sembra proprio che i due, dopo le precedenti relazioni, da poco chiuse, abbiano ritrovato la serenità, tanto da fare un bel viaggio all’estero.

Carlo Beretta ha 26 anni ed è un imprenditore. Ha sempre avuto storie con donne molto belle che appartengono al mondo dello spettacolo, da Dayane Mello a Giulia De Lellis. Melissa Satta, ex velina di 37 anni, ha un figlio con Boateng ed ha sempre avuto relazioni molto lunghe con uomini vip.

Lei e Matteo Berettini avevano annunciato la fine della storia a febbraio, dopo tante voci già circolate e dopo circa un anno di relazione. Beretta e Giulia invece si sono lasciati a fine febbraio, dopo 4 anni. Quest’ultimi pensavano già al matrimonio, la storia era diventata molto importante, ma sembra che le interferenze, soprattutto della madre di lui, abbiano danneggiato la relazione, fino a farla troncare.

E mentre Giulia pare che abbia ritrovato l’amore con Giano Del Bufalo, fratello di Diana, il suo ex anche si è guardato intorno. Così pare aver già rimpiazzato la De Lellis con Melissa.

Giulia De Lellis: da Beretta a Giano, ma Damante?

In questi ultimi mesi si sta parlando abbastanza della situazione sentimentale della De Lellis. La rottura con Beretta è arrivata in maniera inaspettata. Si mormora che nonostante da parte di entrambi ci fosse estrema serietà ed impegno, la madre di lui non ha mai approvato questo rapporto e quindi, a causa delle sue interferenze, è arrivato ad un punto di non ritorno.

Da qualche settimana Giulia è stata vista con Giano Del Bufalo. Finché c’è stata anche un’uscita più ufficiale per un evento. Sembra che quindi i due ormai facciano sul serio. Resta però il mistero Andrea Damante.

I fan Damellis non hanno mai smesso di sperarci e in molti hanno sempre sostenuto che un ritorno di fiamma ci sarà. Ultimamente sono stati visti insieme in un bar, di giorno. Ma mentre c’è stata un’esaltazione generale c’è chi è rimasto con i piedi per terra. I due ex infatti stanno lavorando allo stesso progetto lavorativo. Ad oggi non c’è nessun ritorno.