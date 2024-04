Giulia De Lellis e Damante insieme: ecco perché si sarebbero rivisti

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Moltissimi fan di Uomini e Donne sperano da anni in un loro ritorno di fiamma. D’altronde i Damellis hanno rappresentato una delle coppie più amate e seguite uscite dal programma di Maria De Filippi. Il gossip si è riacceso intorno a loro dal momento che sono stati beccati insieme. Non solo, entrambi hanno messo fine alle loro recenti relazioni. Ma ecco che una segnalazione spiega tutto.

Alessandro Rosica su Instagram fa sapere che, in realtà, non c’è alcun ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea. L’esperto di gossip si dice certo di questo al 100%. Inoltre, spiega al pubblico anche il motivo per cui i due ex fidanzati si sarebbero rivisti. “Si sono visti per delle cose private che hanno in comune. Niente di più! Peccato!”, queste le parole di Rosica, che tiene sempre informati gli utenti su Instagram sui gossip del momento.

Sembra che i fan dei Damellis, anche questa volta, debbano mettersi l’anima in pace. Nel frattempo, Giulia De Lellis continua a essere al centro del gossip. Non solo è stata avvistata in compagnia del deejay, alimentando i gossip, ma si parla anche di una sua presunta relazione con il fratello di Diana Del Bufalo, Giano.

I due sono stati beccati negli stessi posti. Lo stesso Giano ha condiviso giorni fa una foto che lo ritraeva in auto con Giulia. Lei l’ha menzionato nelle sue Stories, evitando di nascondersi. La De Lellis, però, non ha precisato la natura di questo rapporto. Sembra che ci sia solo un’amicizia, in quanto Giulia sarebbe amica di Diana Del Bufalo.

Per questo, lei e Giano ultimamente avrebbero trascorso del tempo insieme. Mentre c’è chi si dice certo di aver visto Giulia e Andrea Damante prenotare una camera d’albergo insieme a Roma, sembra proprio che entrambi stiano affrontando un periodo da single.

De Lellis ha di recente chiuso la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. Tutto tra loro sembra procedere per il verso giusto, ma poi è arrivata la rottura. Intanto, sempre in questo periodo, anche Damante è tornato single. La sua love story con Elisa Visari è giunta al termine e lei è tornata al centro delle notizie di cronaca rosa quasi subito. L’attrice ha iniziato a frequentare Simone Susinna, alimentando sempre di più i gossip.