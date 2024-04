Giulia De Lellis a casa di Del Bufalo: ma spunta gossip su Damante

Giulia De Lellis travolta dal gossip. Dopo la fine della storia con Carlo Gussalli Beretta, l’influencer è tornata di nuovo al centro delle cronache rosa. Inizialmente, si vociferava che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avesse avuto qualcosa a che vedere con la rottura dell’ex fidanzato Andrea Damante e Elisa Visari. Difatti, casualmente, poco dopo la separazione tra la De Lellis e Berretta, anche il deejay si è lasciato con la ragazza con la quale era insieme da circa tre anni. La modella ha deciso di voltare pagina in fretta, iniziando a frequentare Simone Susinna e scatenando così la dura reazione dell’ex tronista.

Successivamente, la De Lellis è stata vista in compagnia di un nuovo ragazzo, ovvero il fratello di Diana Del Bufalo, Giano. Dopo essere stati beccati negli stessi posti, i due hanno deciso di non nascondersi. Giano ha condiviso per primo una foto di Giulia sul suo profilo Instagram e, dopo, anche lei lo ha menzionato in una delle sue storie. Non solo, l’influencer ha pubblicato una foto taggando la sorella di lui, Diana, che l’ha prontamente ri-condivisa. Dunque, una serie di indizi che hanno portato a pensare ad un possibile flirt tra di loro.

Ma, pochi giorni fa, c’è stato un colpo di scena: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati beccati mentre chiacchieravano in un bar di Roma. Il video dei due seduti insieme ad un tavolo ha fatto immediatamente il giro del web, facendo sognare tutti i fan dei Damellis. Nessuno dei due ha commentato l’accaduto, lasciando in tanti con il dubbio su un possibile ritorno di fiamma.

Si arriva quindi ad oggi, 14 aprile, con un altro capitolo di questa “telenovela“. Il motivo? Poco fa, l’ex corteggiatrice ha condiviso una foto di quella che sembra proprio essere la casa di Giano Del Bufalo. “È proprio domenica”, ha scritto. Come se non bastasse, nel frattempo, Deianira Marzano ha svelato un’altra indiscrezione sui Damellis.

Non GDL a casa di gianodelbufalo 💀 pic.twitter.com/nP03mAbGCm — raga suggeritemi un nome da user di x (@aidalaverdadera) April 14, 2024

Stando alla segnalazione di una sua seguace, la De Lellis e Damante avrebbero prenotato insieme una camera d’hotel a Roma mesi fa, quindi ben prima delle rotture con i rispettivi fidanzati. Ovviamente, questa si tratta di una notizia da prendere con le pinze. Fatto sta, però, che questa storia diventa sempre più complessa. Giulia e Andrea sono solo amici oppure si sono ritrovati da mesi? E quanto a Giano Del Bufalo, l’influencer lo sta frequentando o no? Chissà…