Damellis, ritorno di fiamma? Andrea e Giulia avvistati insieme!

Per la serie ‘A volte ritornano‘, i Damellis sono stati avvistati insieme per la prima volta dopo anni dalla loro rottura.

Il video è diventato virale e fa sognare i fan della coppia. Cosa sta succedendo?

Sarà la primavera a far ballare qualche ormone? Chissà!

Fatto sta che oggi una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano si è riunita. Parliamo di Andrea Damante e Giulia De Lellis, che si sono visti per un caffé in un bar di Roma.

A testimoniare l’evento è stato un utente di TikTok che ha riconosciuto i due e ha subito tirato fuori il cellulare per riprenderli.

Ecco a voi il video che sta facendo impazzire i followers che sperano sempre in un ritorno di fiamma:

GDL e Damante di nuovo insieme

🍿🍿🍿 siamo pronti con i damellis pic.twitter.com/DdcmB78wZI — Mery (@goddessofnight_) April 12, 2024

Nessuno dei due ha commentato l’accaduto, per ora tutto tace e fanno finta di niente, ma scommettiamo che questo silenzio durerà per poco.

Dopotutto, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati una delle coppie più famose mai uscite da Uomini & Donne, e complice la partecipazione di entrambi al Grande Fratello Vip, la loro relazione è sempre stata sotto i riflettori.

Damellis: dove eravamo rimasti

Dopo un periodo di tira e molla, la relazione tra Giulia e Andrea era finita ufficialmente nel 2018.

Le loro vite avevano preso strade diverse: Giulia ha avuto una breve relazione con Andrea Iannone per poi legarsi con Carlo Beretta, mentre Andrea è stato insieme ad Elisa Visari.

Peccato che entrambi siano recentemente tornati single!

Eh già, infatti, Giulia ha chiuso la sua storia con il rampollo della famiglia Beretta a un passo dal matrimonio (secondo indiscrezioni di Fabrizio Corona, Giulia avrebbe risposto di no alla proposta di nozze); Andrea e Elisa Visari pure si sono mollati.

Nelle ultime settimane si erano rincorsi dei rumor su un possibile flirt tra Giulia De Lellis e il fratello di Diana Del Bufalo, Giano.

Andrea Damante invece è stato purtroppo coinvolto in una rissa con l’attuale fidanzato di Elisa Visari: infatti, il DJ e l’atleta Simone Susinna sarebbero finiti alle mani.

Che Damante sia andato da Giulia a leccarsi le ferite?

Chissà se davvero questa sarà la volta buona per un ritorno di fiamma ufficiale, c’è chi ci ha sempre sperato ma non dobbiamo dimenticarci che Damante dovrà sempre fare i conti con il libro scritto da Giulia.

Infatti l’influencer non si era trattenuta neanche il più piccolo segreto e aveva confessato tutte le corna che Andrea le aveva fatto negli anni della loro relazione.

Mah, contenti loro contenti tutti!