De Lellis e Beretta, Corona: “La rottura? Colpa della madre di lui”

Dopo tre anni insieme, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono ufficialmente lasciati. Dopo settimane di gossip, l’influencer ha voluto confermare a modo suo la rottura, facendo una battuta sulla poca durata delle sue relazioni. Giulia ha preferito non fare nessun annuncio ufficiale o drammatico, ma dare la notizia in modo ironico. La coppia sembrava voler fare sul serio, tanto da esseri andati recentemente a convivere in una nuova. Per questo, la notizia ha colto molti di sorpresa. Nell’ultimo periodo, si è speculato molto sui motivi che avrebbe portato i due a prendere questa decisione.

Stando ai rumor, ad aver causato la rottura sarebbe stata la madre di lui. Ricordiamo che Carlo Gussalli Beretta è uno dei giovani rampolli più benestanti d’Italia, la sua famiglia infatti è tra le più ricche del nostro Paese, con un patrimonio che supera i 600 milioni di euro. Insomma, una famiglia importante, che non avrebbe mai accettato Giulia De Lellis come compagna ufficiale di Carlo. Sebbene la De Lellis ad oggi sia una delle influencer più famose d’Italia, i suoi inizi in programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello Vip non l’avrebbero mai fatta apprezzare a pieno dai Beretta.

Inizialmente, c’è chi aveva smentito questa versione. Ma, ecco che a confermare il tutto ci ha pensato Fabrizio Corona. Sul suo sito “Dillinger News“, l’ex re dei paparazzi ha svelato come sono andate realmente le cose. Dopo tre anni insieme, per la De Lellis era arrivato il momento di fare il passo successivo: matrimonio e figli. Giulia ha sempre avuto un grande istinto materno ed era pronta a diventare mamma. Ma, ecco che è intervenuta Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. La signora si è opposta nettamente al matrimonio. Al che, tra il patrimonio di famiglia e la sua ex fidanzata, il giovane ha infine deciso di scegliere la prima opzione:

Lei manipola e comanda suo figlio. Anche perché tutto quello che Carlo ha dipende da lei. Per questo, lui, messo davanti a una scelta, quella tra Giulia e l’impero di famiglia, ha deciso di ascoltare la mammina. Ecco allora che Giulia ha preso bagagli e bagaglini e ha continuato la sua vita da sola.

Naturalmente, bisogna ribadire che si tratta d’informazioni da prendere con le pinze, che non sono state confermate dai diretti interessati. Quel che è certo è che la storia tra Giulia e Carlo pare essere giunta definitivamente al termine. Nel frattempo, la De Lellis ha deciso di concentrarsi sul lavoro e di andare avanti per la propria strada.