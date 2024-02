De Lellis e Beretta, crisi o separazione? Il ruolo della madre di lui

Dopo quasi quattro anni, sarebbe giunta al termine la storia tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. A rendere nota la notizia è stato il portale Whoopse solamente pochi giorni fa. Da allora, i diretti interessanti non hanno confermato ma neanche smentito il gossip. Quest’atteggiamento ha reso il tutto ancora più sospetto dato che, nel caso si fosse trattata di una fake news, l’influencer avrebbe probabilmente detto qualcosa a riguardo. Sono molti le voci circolate sui motivi dietro questa presunta separazione. A quanto pare, l’ex corteggiatrice avrebbe voluto sposarsi, mentre l’imprenditore non sarebbe ancora pronto per questo passo. Ad ogni modo, nelle ultime ore, sono giunte nuove indiscrezioni che indicherebbero che, in realtà, la storia non è giunta ancora al termine.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, in realtà, Giulia e Carlo starebbero attraversando solamente un periodo di crisi. Periodo che sarebbe destinato a durare poco stando a quanto svelato da fonti vicine alla coppia. Al momento, i rapporti tra la coppia sarebbero molto tesi principalmente a causa della nuova casa presa insieme recentemente. Tuttavia, non ci sarebbe stato nessun tradimento o avvenimento grave che li potrebbe averli allontanati definitivamente. Insomma, si tratterebbe solamente di leggere divergenze che potrebbero risolversi in tempo record. Anche per questo, presumibilmente, i due non si sono ancora espressi.

D’altro canto, si è discusso molto del ruolo della famiglia di Carlo in tutta questa vicenda. Com’è noto, i Beretta sono una famiglia tra le più ricche d’Italia. Stando a quanto riportato da una seguace di Deianira Marzano, la madre dell’imprenditore non avrebbe mai apprezzato l’eccessiva notorietà della De Lellis, mostrandosi quindi contraria ad un possibile imminente matrimonio. Secondo l’esperta di gossip, però, questi rumors non sarebbero veri e, proprio come il collega Venza, crede che la coppia tornerà presto insieme.

Certo è che, però, non è la prima volta che si parla di presunti malumori tra la famiglia Beretta e Giulia De Lellis. Inoltre, bisogna menzionare il fatto che, dall’inizio della storia con Carlo, l’influencer abbia cambiato molto il suo modo di comunicare, allontanandosi da gossip o polemiche trash. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà il destino di questa coppia.