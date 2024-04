Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, storia confermata? Il gesto di lei

È scoppiato ieri, 4 aprile, il gossip su una possibile frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Gli attentissimi utenti del web hanno raccolto una serie di indizi sul web che hanno fatto sorgere dei dubbi sulla natura della relazione tra l’influencer e il fratello di Diana Del Bufalo. Negli ultimi giorni, i due sembrano aver passato molto tempo insieme, tanto da fare anche le prime “introduzioni familiari”: il volto di “Cash or trash” è stato seguito su Instagram dalla zia e dalla sorella di Giulia, mentre quest’ultima ha avuto degli scambi social con la sorella di lui, ovvero la nota attrice Diana Del Bufalo.

Le voci sono diventate particolarmente forti dopo che Giano ha pubblicato direttamente una foto della De Lellis sul suo profilo Instagram, riprendendola mentre guidava. Da lì, la notizia è diventata virale sul web, venendo riportata da moltissimo portali. Da parte dei diretti interessati, non c’è stata nessuna replica. Entrambi hanno mantenuto il silenzio, senza né smentire né confermare le voci. Tuttavia, poco fa, Giulia è riapparsa sui suoi profili social, dando quella che alcuni utenti hanno interpretato come una sorta di conferma.

Oggi, 5 aprile, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pranzato in compagnia di Del Bufalo, come è possibile vedere dalla sua storia. La De Lellis ha condiviso la foto di un piatto di asparagi, scrivendo una sorta di “poesia” ironica che l’antiquario romano avrebbe dedicato al cibo. “Giano, 8 anni”, ha aggiunto Giulia. Ebbene, quest’apparizione social ha stupito molti. Questo perché, effettivamente, l’influencer sarà al corrente delle insistenti voci di una possibile storia con Giano. Ma, nonostante ciò, invece di smentire o ‘nascondersi‘, non ha avuto problemi nel far capire che fosse insieme a lui.

Ricordiamo che Giulia è appena uscita da una relazione di 3 anni e mezzo con Carlo Gussalli Beretta. Una rottura apparentemente non voluta dai due interessati, bensì dalla famiglia di lui. Tuttavia, la De Lellis pare aver voltato già pagina, passando sempre più tempo in compagna di un nuovo ragazzo. Ad ogni modo, queste rimangono sempre supposizioni da prendere con le pinze, dato che non è ancora chiara la natura del legame tra l’influencer e il fratello di Diana Del Bufalo.