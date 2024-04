Giulia De Lellis, flirt con il fratello di Diana Del Bufalo: il gossip

Dopo la rottura con Carlo Gussalli Beretta, pare che Giulia De Lellis abbia già voltato pagina. Dopo settimane di gossip e speculazioni, l’influencer ha confermato la separazione circa un mese fa con una battuta ironica e inusuale, senza nessun comunicato ufficiale o post strappalacrime. Stando ad alcune indiscrezioni, la storia di ben 3 anni e mezzo sarebbe finita a causa della madre di lui, che si sarebbe imposta duramente contro un eventuale matrimonio tra i due. Ad ogni modo, i diretti interessati hanno preferito non esprimersi e dare motivazioni. Ebbene, adesso, pare che nella vita dell’ex corteggiatrice ci sia già un nuovo misterioso ragazzo.

In questo momento, la De Lellis si trova a Roma, dove sta passando molto tempo con la sua famiglia e le amate nipotine, Matilde e Penelope. Ma, non solo. Alcuni fan su Twitter hanno notato che l’influencer è spesso in compagnia di un’altra persona, ovvero Giano Del Bufalo. Il cognome suonerà sicuramente familiare: si tratta del fratello della nota attrice e cantante, Diana Del Bufalo, nonché mercante di uno dei programmi cult del canale Nove, Cash or Trash – Chi offre di più?. Gli utenti hanno raccolto diversi indizi che farebbero pensare ad una possibile frequentazione. Prima di tutto, negli ultimi giorni ci sarebbero stati degli scambi di follow su Instagram tra Giano e i familiari di Giulia, tra cui la zia e la sorella.

Dopodiché, entrambi si sono localizzati negli stessi posti e, proprio ieri sera, 3 aprile, l’influencer ha postato una storia mentre era in una trattoria, taggando Diana Del Bufalo e facendo pubblicità al suo musical, “7 spose per 7 fratelli“, invitando i suoi follower a non perdere lo spettacolo al teatro. Infine, poche ore fa, Giano Del Bufalo ha condiviso direttamente una foto della De Lellis sulle sue storie Instagram, nella quale si vede la giovane intenta a guidare. Una serie di dettagli che hanno fatto sorgere il dubbio che tra i due possa esserci del tenero.

Ovviamente, è necessario specificare che si tratta solo di teorie e supposizioni, dato che non si hanno ancora conferme o altre notizie a riguardo. Bisognerà aspettare per capire se tra Giano e Giulia c’è solo una bella amicizia oppure se, in realtà, l’ex corteggiatrice ha davvero ritrovato l’amore insieme al fratello di Diana Del Bufalo.