Giulia De Lellis fa il funerale alla storia con Beretta: la frase bizzarra

Una serie di indiscrezioni e di ricostruzioni sono trapelate nelle ultime settimane su Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Tutte hanno sostenuto che si sono lasciati. I diretti interessati non hanno detto una parola fino a poche ore fa, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in modo alquanto stravagante e inusuale, ha confermato la fine della love story. Il rampollo bresciano invece se ne sta sempre con la bocca cucitissima. E non c’è dubbio che continuerà a farlo visto che mai è stato amante del gossip e mai ha provato ad alimentare voci sulla sua vita privata.

Lo si era capito settimane fa che la coppia era scoppiata. Dopo la vacanza natalizia in Messico con la famiglia Beretta, ‘Giulietta’ non è più apparsa assieme a Carlo. In aggiunta aveva postato una serie di Stories nostalgiche, sintomo di un crac sentimentale. Crac che adesso ha reso pubblico. E lo ha fatto en passant, mentre parlava di trucchi sul suo profilo Instagram. In un video stava spiegando che i correttori le durano poco, quando ha piazzato a sorpresa una frase che ha certificato ufficialmente la rottura con Beretta:

Raga, comunque i correttori io me li bevo: probabilmente se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni. I correttori mi finiscono subito! Non c’è qualcuno che va a Londra, che va in America e che me li può portare? Senza che io faccia un ordine e aspetti mesi e mesi?”

La frase sulle relazioni non è passata inosservata; è la prima reazione diretta dell’influencer a proposito dell’addio con il rampollo. Niente post strappalacrime, niente annunci pomposi, nessuna comunicazione ‘pesante’: una frasetta messa lì in battuta per ufficializzare la conclusione del rapporto. Si diceva un atteggiamento piuttosto stravagante e bizzarro.

Ma perché ‘Giulietta’ preferisce non dire alcunché? Che Beretta e la sua famiglia, che come è noto è una dinastia industriale tra le più ricche e riservate d’Italia, l’abbiano messa in guardia dal non creare polveroni gossippari? Può darsi. Fatto sta che né la De Lellis né Carlo hanno spiegato i motivi della rottura, avvenuta ormai da settimane. Ci hanno comunque pensato i ben informati a fornire una versione sul perché la storia sia giunta al capolinea.

Secondo fonti vicine all’ex coppia, ‘Giulietta’ spingeva per farsi portare all’altare; la famiglia Beretta avrebbe ostacolato il matrimonio e, soprattutto, Carlo non sarebbe stato convinto di convolare a nozze in questo momento della sua vita. Insomma, da una parte ci sarebbe stato l’ex volto di UeD che avrebbe voluto rendere ancor più solida la relazione, dall’altra il rampollo che non avrebbe avuto la medesima visione. L’epilogo non è stato dei migliori: au revoir!