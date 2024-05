Ivana Mrazova di nuovo innamorata: ecco chi è il fidanzato

Ivana Mrazova sembra aver voltato definitivamente voltato pagina. Dopo la lunga storia con Luca Onestini, l’ex vippona è di nuovo innamorata. Solitamente molto riservata, la modella ceca ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando una foto mano nella mano con un misterioso ragazzo. Tuttavia, Ivana non ha voluto mostrare il volto del nuovo fidanzato, di cui non si conosce ancora l’identità. Nonostante ciò, c’è chi è riuscito comunque ad ottenere alcune informazioni su di lui.

Difatti, Deianira Marzano ha ripreso la storia condivisa dalla Mrazova, annunciando che ora è ufficialmente fidanzata. Non solo, l’esperta di gossip ha anche svelato che il misterioso ragazzo sarebbe americano. Effettivamente, al momento, Ivana si trova proprio negli Stati Uniti d’America. Dopo aver preso parte al Coachella, famosissimo festival musicale dove si esibiscono i più grandi artisti del mondo, la modella non è tornata in Italia come il resto delle influencer presenti all’evento. Nonostante il Coachella sia terminato ormai da alcune settimane, negli ultimi giorni Ivana ha continuato a condividere suoi scatti direttamente dalla California.

Dunque, ad oggi, si sa solamente che questo misterioso uomo sarebbe americano. Deianira non ha saputo fornire altri dettagli, dato che Ivana ha ben pensato di inquadrare solo le mani del nuovo fidanzato. Ad ogni modo, questa si tratta della prima storia che l’ex vippona rende pubblica a seguito della fine della sua lunga relazione con Luca Onestini. Dopo ben 4 anni insieme, i due si sono lasciati nel 2021. Tuttavia, lo scorso anno, Ivana è stata ospite al Grande Fratello Vip, proprio in qualità di ex fidanzata di Luca.

Dentro la Casa più spiata d’Italia, i due sembravano molto complici e hanno spesso parlato della loro storia e del perché siano arrivati a lasciarsi. I “Luvana” sono stati protagonisti di momenti realmente toccanti e profondi, tanto che in tanti pensavano che l’amore fosse ancora intatto e che sarebbero sicuramente tornati insieme. Una volta finito il GF Vip, sebbene ci siano state numerose indiscrezioni su di loro, alla fine non si è concretizzato alcun ritorno di fiamma. Ormai, la storia tra Luca e Ivana è arrivata ad un punto finale e la Mrazova ha finalmente ritrovato l’amore.