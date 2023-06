Luca Onestini e Ivana Mrazova, è di nuovo amore: la conferma

Due ex partecipanti della settima edizione del Grande Fratello Vip starebbero facendo, nelle ultime ore, molto parlare di loro. Si tratterebbe di Luca Onestini, ex concorrente della trasmissione, e Ivana Mrazova, ex ospite nella casa. Tante sono le voci che, recentemente, starebbero circolando sul loro conto. C’è già chi parlerebbe del ritorno di fiamma di una coppia che si era allontanata dopo quattro anni e mezzo di relazione.

L’incontro al Grande Fratello Vip: quando i fan tornarono a sperare

Luca e Ivana si sono ritrovati faccia a faccia durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. I due, nel loro periodo di permanenza nella casa, avrebbero avuto modo di chiarirsi su questioni rimaste in sospeso. I momenti di tenerezza che li hanno visti protagonisti, inoltre, sarebbero stati la scintilla che ha spinto i fan a credere in un loro possibile ricongiungimento, ritornando ad essere la coppia che erano stati fino al 2021.

I due, stando a quanto si diceva, avevano attraversato un periodo di crisi durante la pandemia, per poi lasciarsi senza rendere ben chiari i motivi. Nel 2021 aveva perciò avuto fine una relazione durata più di quattro anni. Oggi, però, specialmente dopo il Grande Fratello Vip, qualcosa sembrerebbe esser cambiato. In seguito alla fine del programma, i due sarebbero stati visti insieme, alimentando le speranze dei loro fan.

Le frequentazioni dopo il Grande Fratello Vip

Di recente, inoltre, Luca e Ivana avrebbero preso parte ad un evento a Roma, venendo anche fotografati insieme. Ha seguito con grande attenzione la vicenda anche Deianira Marzano, che sta costantemente pubblicando aggiornamenti e segnalazioni, arrivate dai fan, sulla coppia. Un utente, ad esempio, le avrebbe fatto notare che Luca e Ivana potrebbero aver dormito nello stesso hotel, ma non è dato sapere se avessero condiviso la stanza.

La segnalazione più recente, ripubblicata da Deianira Marzano, proverrebbe da un fan che avrebbe riportato come i due, durante il suddetto evento, sarebbero stati visti mentre si tenevano per mano. Non proprio un atteggiamento da amici, quindi. Trattasi, ovviamente, di voci e segnalazioni. Né Luca né Ivana si sono esposti sulla vicenda, lasciando i fan nel dubbio. Niente di confermato, almeno per il momento.