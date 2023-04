Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme. Dopo la fine del “Grande Fratello Vip“, i fan dei “Luvana” non stavano aspettando altro che un rincontro tra i due e, oggi 15 aprile, sono stati finalmente accontentati. L’ex tronista, infatti, ha condiviso poco fa un video insieme alla modella ceca, in cui ballano il trend di TikTok, diventato ormai un must tra i contenuti social di Luca. “Non è stato facile, ma alla fine l’ho convinta“, ha scritto Onestini, accompagnando il tutto con un cuore di fuoco.

Alla vista della clip tra i due ex vipponi, i fan sono andati totalmente in estasi. Dopo la fine del reality di Canale 5, i due non avevano avuto ancora occasione di vedersi, complice anche la salute di Onestini, che è stato giorni fermo a letto con febbre alta e influenza. Ebbene, finalmente, dopo più di due settimane, Luca e Ivana si sono riuniti nella città di Milano, mandando il web in tilt. Inoltre, poco dopo, entrambi hanno pubblicato sulle loro storie Instagram degli scatti di due spritz, con un cuore e la vista del Duomo nello sfondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

Ma, non finisce qui. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha subito ricevuto una segnalazione da parte di uno dei suoi numerosissimi followers, che ha beccato la (ex?) coppia per le vie di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Nella fotografia, i due si possono vedere solamente di schiena e sembrerebbero tenersi per mano. A questo punto, la domanda sorge spontanea: Luca e Ivana sono tornati insieme?

La risposta a questa domanda, ovviamente, potranno fornirla solamente i diretti interessati. Alla luce di ciò che hanno mostrato oggi, un ritorno di fiamma sembrerebbe essere più che plausibile. Tuttavia, essendo questo il loro primo rincontro, probabilmente è ancora presto per ufficializzare la storia d’amore. Anche se, i loro ex coinquilini hanno già iniziato a far nascere le prime ipotesi.

Il video pubblicato da Luca Onestini, infatti, è stato inondato dai commenti, alcuni dei quali dai loro amici conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nicole Murgia, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia hanno tutte lasciato un messaggio per la coppia, mostrandosi entusiaste e felici per loro. Per questo, molti utenti hanno pensato che le ex vippone siano al corrente di un probabile ritorno tra i due. Insomma, non resta che attender per scoprire cosa succederà tra i “Luvana”.