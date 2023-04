Luca Onestini è stato il primo ospite di Casa Chi dopo la fine del Grande Fratello Vip 7: nel salotto online condotto da Sophie Codegoni, l’ex gieffino ha avuto l’occasione di parlare un po’ dei suoi compagni di avventura, rivelando in modo particolare qualche sua opinione personale sulla trionfatrice Nikita Pelizon e raccontando anche cosa bolle in pentola con l'”amata” Ivana Mrazova.

Luca Onestini, come si ricorderanno in molti, è entrato nella casa del GF Vip in un secondo momento e, appena entrato, ha iniziato un avvicinamento decisamente sospetto con Nikita Pelizon. Insieme all’influencer e modella originaria di Trieste, Onestini ha costruito giorno dopo giorno un rapporto di complicità che in breve tempo ha portato alcuni a pensare che fra lui e la gieffina ci fosse del tenero. Non si è trattato, in realtà, di una seduzione vera e propria: piuttosto, l’ex tronista si è reso protagonista di una serie di genti gentili e di attenzioni che, in breve tempo, hanno portato Nikita sulla cattiva sbagliata.

La vincitrice del GF Vip 7, infatti, si era chiaramente convinta che fra lei e il bel Onestini sarebbe eventualmente potuto nascere qualcosa. Ma così, alla fine, non è stato. Questo fraintendimento ha portato i due ad allontanarsi sempre più, tanto che la nomination a Nikita era diventata per Onestini praticamente la norma. Il modello, dunque, ha avuto modo di raccontare a Casa Chi cosa ne pensa della sua vittoria, qui le sue dichiarazioni in merito:

“Non faccio mai il tifo contro nessuno. Ma sicuramente facevo il tifo per persone che erano più vicine, amici, e non facevo il tifo per lei, ma ha vinto Nikita, quindi congratulazioni. Io sono troppo buono, continuerò sempre a fare così. Io avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento. A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene così. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione.”

Secondo Luca Onestini, insomma, Nikita Pelizon si sarebbe in qualche modo portata a casa la vittoria interpretando il ruolo della sottona, della ragazza sedotta e abbandonata. L’ex tronista ha quindi aggiunto:

“Penso che lei debba continuare a mantenere questa linea. A me è sembrato tutto esagerato però ognuno fa le sue scelte. Io non credo tanto a queste cose qua però non c’è odio. Io faccio i complimenti a lei, che si goda la vita.”

Che ne sarà del rapporto fra Onestini e Ivana Mrazova? Parla lui

A Casa Chi a Onestini è stata anche posta un’altra importante domanda: cosa ne sarà a questo punto del suo rapporto con l’ex Ivana Mrazova? All’interno della casa i due si erano ulteriormente avvicinati dopo essersi lasciati (in buoni rapporti). Sono dunque in tanti (compresa Sophie Codegoni) a fare il tifo per un vero e proprio ritorno di fiamma fra di loro. A riguardo, però, Onestini c’è voluto andare con i piedi di piombo, dichiarando: