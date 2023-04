Cosa sta succedendo tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo il Grande Fratello Vip 7? I fan speravano di vedere i due ritrovarsi lontano dalle luci dei riflettori. E invece sembra proprio che il fatto che si siano chiariti nella Casa di Cinecittà non abbia dato grandi risultati. In realtà, la conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati non c’è. Quindi finché uno dei due non parla pubblicamente di quanto sta accadendo ogni indiscrezione può essere presa solo con le pinze.

Ma intanto gli ultimi rumor non faranno di certo felici i fan di Onestini e Ivana. Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Deianira Marzano fa sapere: “Tra Ivana e Onestini non c’è e non ci sarà assolutamente nulla. Peccato per chi ci è cascato per l’ennesima volta”. Dunque, l’influencer è sicura che tra Luca e Ivana non sia tornato l’amore. Un’indiscrezione che farà cascare i castelli creati dai tantissimi fan che questa volta hanno davvero creduto in un ritorno di fiamma.

La Mrazova è entrata nella Casa del GF Vip 7 raggiungendo Onestini, ma solo per qualche settimana. Infatti, Ivana a differenza di Luca è stata solo un’ospite del reality show. Risale alla seconda edizione del programma il loro primo incontro. Dentro la Casa più spiata d’Italia i due preferirono mostrarsi come due grandi amici, anche se era impossibile non notare la complicità e i sentimenti che crescevano sempre di più.

Una volta usciti dal reality, Luca si fece avanti con Ivana confessandole i loro sentimenti e dando così vita a una storia d’amore che ha appassionato tantissime persone. Vari problemi, alimentati dalla pandemia del Covid-19, hanno provocato la rottura di questa coppia che sembrava indistruttibile.

Entrambi hanno sempre mostrato eleganza e delicatezza, portando rispetto a quella che era stata la relazione più importante delle loro vite. Infatti, Ivana e Luca hanno sempre evitato di parlare della loro rottura pubblicamente, non rivelando mai i motivi. Questo fino a quando la Mrazova non l’ha raggiunto nella Casa durante questa settima edizione.

Luca è apparso felicissimo di riabbracciare la sua ex fidanzata e tra loro c’è stato anche un chiarimento. La complicità ritrovata, le lacrime e l’ultimo bacio che si sono cambiati nella Casa sembravano fare da conferma su un loro ritorno di fiamma. Invece, per il momento nulla. I fan fanno notare che attraverso i loro profili social si percepisce chiaramente che tra loro non c’è stato un incontro dopo il reality.

Raffaello Tonon, che di recente ha parlato della loro love story, ha preferito non sbilanciarsi. Dunque, non resta che attendere una loro dichiarazione, se mai ci sarà, per avere delle conferme o delle smentite. Intanto, The Pipol su Instagram lancia uno scoop, ovvero che starebbe nascendo una relazione tra Luca Onestini e Nicole Murgia.

I due ex gieffini di questa settima edizione condividono molti momenti insieme fuori dalla Casa, ma hanno smentito i rumor che li vedono come una coppia.