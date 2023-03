Raffaello Tonon ha rilasciato oggi 23 marzo un’intervista a “Casa Pipol”, in cui ha commentato il percorso in questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” del suo carissimo amico, Luca Onestini. I due si sono conosciuti proprio dentro la Casa più spiata d’Italia cinque anni fa, durante la seconda stagione del reality, e sono riusciti a costruire un’amicizia profondissima che perdura ancora oggi. Difatti, Tonon ha definito Luca come un suo “figlio” e parte fondamentale della sua famiglia.

Quest’anno, tra le mura di Cinecittà, è avvenuto anche il rincontro tra Onestini e Ivana, che hanno avuto una storia lunga tre anni e mezzo. L’ex coppia, lasciatasi circa un anno e mezzo fa, ha approfittato del tempo nella Casa per ritrovarsi e chiarire vecchi rancori. Tuttavia, dopo l’uscita della Mrazova, il futuro della coppia è rimasto ancora con un finale aperto e in molti si chiedono cosa succederà tra di loro una volta finito il programma. Ma cosa ne pensa Raffaello?

Il 43enne milanese non si è voluto sbilanciare troppo e ha dichiarato che sarà il destino a decidere se Luca e Ivana torneranno insieme o meno. In ogni caso, una cosa è certa: una volta finito il GF Vip Tonon vuole fare una cena a tre con i due ex fidanzati, proprio come ai vecchi tempi. Nonostante non sentisse la modella ceca da tempo, Raffaello ha raccontato di come la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” gli abbia solo riconfermato la persona genuina e autentica che aveva conosciuto. Inoltre, ha anche rivelato di essere stato contattato dalla stessa Ivana dopo la sua uscita dalla trasmissione e, per questo, gli piacerebbe poter presto passare una serata insieme, ovviamente con la compagnia di Luca Onestini.

Raffaello Tonon svela cosa pensa di Nikita Pelizon

L’amicizia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Nikita Pelizon è stata uno dei principali argomenti di discussione in questa edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto a causa del risvolto burrascoso che ha poi avuto. Ovviamente, Tonon difeso il suo amico e ha dichiarato di aver trovato la Pelizon troppo insistente. Addirttura, ha dichiarato che, se un uomo si fosse comportato nello stesso modo nei confronti di una donna, sarebbe stato squalificato. Ma, assodata l’evidente antipatia nei confronti di Nikita, chi tra i concorrenti rimasti potrebbe vincere il programma? Secondo Raffaello, dovrebbe essere Alberto De Pisis ad aggiudicarsi il primo posto, poiché ha sempre dimostrato educazione ed eleganza.