Elodie e Tananai infuocati: mossa bacchettona Rai, Iannone sbuffa

L’atteso duetto di Tananai ed Elodie Di Patrizi al concerto-evento Una, nessuna, centomila in Arena non ha deluso. Anzi ha fatto piovere una marea di emozioni. Molti utenti sintonizzati su Rai Uno si sono riversati sui social, riempiendo le bacheche delle piattaforme di commenti estasiati. Qualcuno ha anche notato un particolare: secondi alcuni telespettatori chi ha curato la regia televisiva ha fatto una scelta ben precisa, quella di non inquadrare l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi frontalmente e a mezza figura. Motivo? C’è chi sospetta che la Rai abbia voluto di proposito avere un atteggiamento ‘bacchettone‘ e bigotto e che quindi non abbia voluto mostrare l’ampio décolleté dell’artista.

A colpire è poi stato il feeling mostrato sul palco da Tanani e la Di Patrizi. La performance sulle note di Tango è stata davvero convincente e struggente, con i due artisti che sono apparsi perfettamente a loro agio, lanciandosi anche sguardi intensi. Anche in questo caso si sono scatenati alcuni utenti che hanno bisbigliato che Andrea Iannone, il fidanzato della cantante, non avrebbe avuto tutti i torti ad aver manifestato della gelosia dopo aver visto il duetto. Cos’è questa storia della gelosia?

Chi Magazine, nelle scorse ore, ha assicurato che il pilota, dopo aver visto l’esibizione di Elodie e Tananai, si sarebbe fiondato dalla compagna, sbuffando e palesando il proprio disappunto per la ‘chimica’ notata sul palco tra lei e il collega. Chissà se davvero il centauro si è preoccupato.

Una nessuna centomila in Arena i dettagli del concerto evento

Il concerto si è svolto all’Arena di Verona il 4 e il 5 maggio, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai centri che aiutano le donne vittime di violenza. Le due serate live all’anfiteatro veronese sono state condotte da Amadeus. Rai Uno ha deciso di trasmetterle unite mercoledì 8 maggio, in prime time.

Tanti gli artisti che si sono esibiti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci e gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.