Elodie e Tananai, Iannone gelosissimo: la reazione al duetto

Sabato 4 e domenica 5 maggio, all’Arena di Verona si è tenuto il doppio concerto benefico “Una Nessuna Centomila“. Due serate ‘capitanate’ da Fiorella Mannoia, dove i più grandi nomi della musica si sono riuniti per dire basta alla violenza di genere e dare un aiuto concreto alle organizzazioni che si occupano di sostenere le donne vittime di violenza e di abusi. Tanti gli artisti, uomini e donne, saliti sul palco: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, Achille Lauro, Giuliano Sangiorgi, Big Mama, Paola Turci, Mahmood, Noemi, Francesca Michielin, Elodie, Tananai e tanti altri.

Tra questi, hanno attirato particolarmente l’attenzione Elodie e Tananai. Difatti, i due cantanti hanno deciso di regalare al pubblico un bellissimo duetto sulle note del noto brano di Tananai, “Tango“. Un’esibizione spettacolare e coinvolgente, che è diventata il momento più chiacchierato delle serate. Difatti, il video della loro performance ha fatto il giro del web, suscitando numerosissime reazioni. Durante il duetto, Elodie e Tananai si sono mostrati molto vicini, così da catturare l’emotività del pezzo.

Ad un certo punto, la voce di “Sesso Occasionale” ha anche appoggiato la mano sul fianco di Elodie. Un gesto che non è affatto sfuggito ai fans, che sono andati letteralmente in tilt. Ma, a quanto pare, non sono i soli. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi nella rubrica “Chicche di gossip”, c’è una persona in particolare a cui non è piaciuta affatto quest’esibizione. Di chi si tratta? Del compagno di Elodie, Andrea Iannone.

Sulle pagine di Chi, infatti, si legge che il duetto dei due artisti avrebbe acceso la gelosia di Iannone, che non ha apprezzato vedere la sua fidanzata così vicina al cantante. A seguito del concerto, pare che il pilota abbia subito chiamato Elodie, per poi avere una conversazione non del tutto tranquilla. Il settimanale non ha fornito poi altri dettagli sulla vicenda. Ad ogni modo, è giusto ribadire che si tratta solo d’indiscrezioni. Andrea Iannone ed Elodie sono legati da ormai quasi due anni e sembrano essere più innamorati che mai.

Proprio questa sera, mercoledì 8 maggio, su Rai 1 andrà in onda il concerto “Una Nessuna Centomila” condotto da Amadeus. Dunque, si potrà vedere in chiaro questo famoso duetto. A questo punto, chissà se arriverà la reazione diretta di Elodie e Iannone o se, invece, preferiranno mantenere il silenzio.