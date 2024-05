Duetto da brividi di Elodie e Tananai: il dettaglio che non sfugge (video)

In occasione del concerto benefico “Una Nessuna Centomila”, la cui prima serata si è tenuta ieri, sabato 4 maggio, molti artisti sono saliti sul placo dell’Arena di Verona per esibirsi in duetti o assoli a dir poco emozionanti. A colpire l’attenzione del pubblico però è stata sicuramente l’esibizione di Tananai ed Elodie che hanno letteralmente stregato i presenti con la loro versione di Tango. In poche ore il video della loro performance è diventato virale, raccogliendo centinaia di commenti.

L’esibizione di Elodie e Tananai

Come anticipato, ieri sera, si è tenuto il consueto appuntamento con il concerto benefico “Una Nessuna Centomila” organizzato all’Arena di Verona per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che si occupano di sostenere le donne vittime di violenza. In onore della serata, due ospiti d’eccezione, Elodie e Tananai hanno deciso di duettare sulle note di Tango. L’esibizione è stata letteralmente da brividi e i due artisti hanno scelto di eseguire una versione acustica del brano, che era stato portato in gara al Festival di Sanremo dallo stesso Tananai nel 2023.

Di conseguenza moltissimi utenti del web hanno postato il video della performance canora più apprezzata della serata, commentando e sottolineando la bravura dei due cantanti: “Bravissimi e bellissimi insieme”.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fans

All’occhio attento del web non è poi sfuggito anche un dettaglio dell’esibizione di Elodie e Tananai. In particolare, alcuni utenti, hanno fatto notare che, durante l’esibizione, Tananai ha appoggiato la mano sul fianco di Elodie: gesto che ha mandato in delirio i fans che, a quel punto, hanno iniziato ad avanzare ipotesi fantasiose sul loro rapporto. “Cos’è quella mano su Elodie…sono gelosa”, “Tananai prova la giocata” sono solo alcuni dei commenti che si sono susseguiti sui social.

Va però specificato che i due sono, al momento, felicemente fidanzati e che quindi tra di loro vi è solamente amicizia e u rapporto professionale. Elodie e Tananai non hanno quindi fatto altro che confermare la chimica tra di loro data da una grande stima reciproca. Inoltre, per Tananai, duettare e “ballare un tango” con Elodie, è stato letteralmente un sogno realizzato: il cantante ne aveva già parlato nel corso di un’intervista ai microfoni di Rolling Stones, esprimendo la sua volontà di esibirsi un giorno sulle note di quella canzone con la cantante romana.

Elodie e Tananai che cantano Tango all’Arena di Verona per #UnaNessunaCentomila 🤍 pic.twitter.com/m1PSC87uNf — Tanarchive 📂 (@dailytananai) May 4, 2024

In effetti, Elodie e Tananai sono più simili di quanto sembri e, di conseguenza, sono molte le cose che li accomunano: in primis la grande umiltà e in secondo luogo anche le importanti ambizioni che entrambi nutrono per il proprio percorso lavorativo. Infine, si può dire che piacciano proprio a tutti e proprio per questo motivo, i loro fans hanno già iniziato a sperare che nel futuro ci possa anche essere una collaborazione tra i due.

Quando andrà in onda Una Nessuna Centomila

La prima serata dello show organizzato da Fiorella Mannoia, ha finalmente preso il via dopo il contestatissimo rinvio dello scorso settembre, e stasera, domenica 5 maggio, ci sarà il secondo e ultimo appuntamento.

Ma quando vedremo il concerto in tv? L’evento andrà in onda mercoledì 8 maggio e vedrà alla conduzione Amadeus, affiancato da Andrea Delogu che invece si occuperà di commentare la serata Rai Radio2.

Tra gli ospiti che si sono susseguiti sul palco ieri e quelli che si esibiranno stasera, ci sono personaggi di spicco come: Massimo Daniele con Silvestri e Max Gazzè, Achille Lauro, Ermal Meta e Noemi, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Piero Pelù, Annalisa e Ornella Vanoni.